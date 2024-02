İzzet Yıldızhan

Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Halimi perişan etti birisi Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Ah, ah halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi