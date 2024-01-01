Kıyamam Şarkı Sözleri
İzzet Yıldızhan Kıyamam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzzet Yıldızhan Kıyamam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kıyamam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Meded ya sahib-el imdat!
***
İsmi sübhan virdin mi var?
Bahçelerde yurdun mu var?
Bencileyin derdin mi var?
Garip garip ötme bülbül
***
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir de sen dert etme bülbül.
***
Bilirim âşıksın güle
Gülün hâlinden kim bile.
Bahçedeki gonca güle
Dolaşıp söz atma bülbül.
***
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir de sen dert etme bülbül.
***
Bilirim âşıksın verde,
Cünûnun var gâyet serde.
Şu sînemde olan derde
Bir de sen dert katma bülbül.
***
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir de sen dert etme bülbül.
***
Pervâz vurup uçar mısın,
Deniz deryâ geçer misin?
Bencileyin nâçâr mısın?
Sen de hâlin söyle bülbül.
***
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir de sen dert etme bülbül.
***
A bülbülüm uslu musun,
Kafeslerde besli misin?
Bencileyin yaslı mısın?
Garip garip ötme bülbül.
***
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir de sen dert etme bülbül.
***
Yunus vücûdun pâk derken,
Cihanda mislin yok derken,
Seher vakti "hakk hakk" derken
Bizi de unutma bülbül.
***
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir de sen dert etme bülbül
-
Kaybettim seni bulamam
Kaybettim seni bulamam
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
İçimde buruk acılar
Yanar ha yanar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Kaybettim seni bulamam
Kaybettim seni bulamam
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Başkasıyla avunamam
Kara yaslardayım artık
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
Yağan yağmur gözyaşımdı
Esen rüzgâr feryadımdır
İçimde buruk acılar
Yanar ha yanar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
Ağlattın anamı bitirdin sevdamı
Sen aldın canımı oldum yar
Alevlerde yan dayan gönlüm dayan
Gittiğin o an bittim yar
-
-
Açar kan kırmızı yediverenler
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
***
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
***
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
***
Bak ellerim buz tuttu, üşüyorum da
Zemheri de uzadıkça uzadı
Nelere, nelere baskın gelmez ki?
Seni düşünmenin tadı
***
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
Seni baharmışın gibi düşünüyorum
Seni Diyarbekir gibi
***
Açar kan kırmızı yediverenler
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
***
Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan
Ve kar yağar bir yandan
Ve kar yağar bir yandan
Ve kar yağar bir yandan
-
-
AH CANIM CIKSA BU SEVDA CIKMAZ ICIMDEN
HALA SANA ÖKSÜZÜM SEVDANA YETIM
GÖZLERIN SIMDI KIME EMANET
DELI GIBI YAKAR BENI HASRETI
***
NE GECELER DEVIRDIK NE SEVDALAR YASADIK
SESSIZ SEDASIZ GITTI KADERI YASAMADIK
***
KIYAMAM,KIYSAYDIM GIDERKEN KIYARDIM SANA
KIYAMAM,GÖZÜMÜ SILAH GIBI DAYADIM SANA
-
Tüfeng aldım çıktım keklik avına
Ta Urfa'dan geldim Botan çayına
Aşiretler bir yiğidi metheder
Pala Remzi derler onun namına vay vay
Vay vay Remzi
Alem Remzi'den razı
***
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala bıyığı değil
Yüreğidir dediler
***
Remzi yücelerden çıkıp bakarmış
Arasıra İlhan'ına uğrarmış
Mevlam tek hükümdar O'dur var eden
Varıp görün ne yürekler yaratmış
Vay vay vay Remzi
Alem Remzi'den razı
***
Aleme bir gül gerek
Yiğitlere pir gerek
Menzile varmak için
Remzi'yi bilmek gerek
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Yine hasret yığın yığın Yine gönlüm darmadağın
Bırak beni ağlayayım Bugün yine bugün yine Bugün yine sensizim
Ellerimdin ellerim yok Gözlerimdin gözlerim yok
Seviyorken herşeyden çok Yine sensiz bugün sensizim
Yüreğimde ateş gibi Canevimde vurgun gibi
Geldi çattı ecel gibi Bugün yine bugün yine Bugün yine sensizim
Ellerimdin ellerim yok Gözlerimdin gözlerim yok
Seviyorken herşeyden çok Yine sensiz bugün sensizim
-
İğne attım tarlaya (Vıy vıy zalım zalım)
İğne attım tarlaya (Vıy vıy zalım zalım)
Pırıl pırıl parlıya(Vıy vıy zalım zalım)
Pırıl pırıl parlıya(Vıy vıy zalım zalım)
Kız oğlanın yanında (Le le zalım zalım)
Kız oğlanın yanında (Le le zalım zalım)
Ah dedikçe terliye (Vıy vıy zalım zalım)
Ah dedikçe terliye (Vıy vıy zalım zalım)
***
Karanfili budama (Le le zalım zalım)
Karanfili budama (Le le zalım zalım)
Sefa geldin odama (Vıy vıy zalım zalım)
Sefa geldin odama (Vıy vıy zalım zalım)
Hakikatli yâr isen (Le le zalım zalım)
Hakikatli yâr isen (Le le zalım zalım)
Sen git söyle babana(Vıy vıy zalım zalıM
Sen git söyle babana(Vıy vıy zalım zalıM
***
Haruç ince geçilmez(Vıy vıy zalım zalım)
Haruç ince geçilmez(Vıy vıy zalım zalım)
Su bulanık içilmez (Le le zalım zalım)
Su bulanık içilmez (Le le zalım zalım)
Bana derler yardan geç
(Vıy vıy zalım zalım)
Bana derler yardan geç
(Vıy vıy zalım zalım)
Yar şirindir geçilmez
(Vıy vıy zalım zalım)
Yar şirindir geçilmez
(Vıy vıy zalım zalım)
-
Bir Ulu Şehide Tellallığım Var
Ben Tellalım Pazar Başım Alidir
Benim Efendim
Eksik Alıp Artı Satsam Yine Kar
Ben Tellalım Pazar Başım Alidir
***
Irıza Malıdır Alıp Sattığım
***
Üçler Beşler Kırklar Pazar Ettiğim
Benim Efendim
İmam Caferden Dükkanı Tuttuğum
Ben Tellalım Pazar Başım Alidir
***
Viraniyem Her Dem Hakka Yeterim
Tellal Olup Şu Alemi Gezerim
Benim Efendim
Kudretten Dükkanım Kendi Pazarım
-
Baba bugün dağlar yeşil boyandı
Kim yaktı kim uyandı
Gözlerim agam kalbime ataş düştü
İçinde yar da yandı
Gözlerim agam su serptim ataş sönsün
Serptigim su da yandı
Aman amaaan, amaaan amaaan amaan
Amman amman aman elinden
Di gel otur o güzel boyuna ben de ölem
Baba bugün dağlar başı dolu kar
Benzim sarı ufkum dar
Gözlerim agam her gelen benzim sorar
Bilmez kalbimde ne var
Aman amaaan, amaaan amaaan amaan
Amman amman aman elinden
Di gel otur o güzel boyuna ben de ölem