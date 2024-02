İzzet Yıldızhan

Çaldığım Bağlama Çaldığım bağlama kara gözlüm ağlama Ben buralı değilem bana gönül bağlama *** Hele yandım yandım yandım eli zilliye Hele yandım yandım yandım çifte telliye *** Çaldığım keman hallerim yaman On iki yar sevdim biribirinden yaman *** Hele yandım yandım yandım eli zilliye Hele yandım yandım yandım çifte telliye *** Çaldığım sazdır ettiği nazdır Ne kadar sevsem yine der ki azdır *** Hele yandım yandım yandım eli zilliye Hele yandım yandım yandım çifte telliye

Ayşem Bu güzel aşkımıza nazar mı değdi ayşem nazar mı değdi Bilmem neden ayrıldık suçumuz neydi ayşem suçumuz neydi Sevenler ayrılır mı diyordun bana ahhh yalvarırım dön ayşem bana *** O gül yüzün görmezsem ben kahrolurdum ben kahrolurdum Benim gibi seveni nerde bulurdun ayşem nerde bulurdun

Açma Zülüflerin Açma zülüflerin yar yar yellere karşı Senin zülfün benim benim telim değil mi? Bülbül figan eder eder güllere karşı O yar benim gülüm gülüm gülüm değil mi? aaağ Bülbül figan eder güllere karşı O yar benim gülüm gülüm gülüm değil mi? *** Sallama saçların yar yar Sen de bulursun Azrail misali yar yar canım alırsın Etme bu cefayı yar yar kanlım olursun Bu can senin kulun kulun kulun değil mi? aağ Etme bu cefayı yar yar kanlm olursun Bu can senin kulun kulun Kulun değil mi?

Ağlattın Anamı Kaybettim seni bulamam Kaybettim seni bulamam Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır İçimde buruk acılar Yanar ha yanar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Kaybettim seni bulamam Kaybettim seni bulamam Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır İçimde buruk acılar Yanar ha yanar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar

Damımıza Kar Yağdı Okuram kalem yazmaz İçerim babam kızmaz Okuram kalem yazmaz İçerim babam kızmaz Bana sarhoş demeyin Bu mektubum okunmaz Bana sarhoş demeyin Bu mektubum okunmaz Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Meclisimiz birleşsin Kimse bir şey demesin Meclisimiz birleşsin Kimse bir şey demesin Bu akşam içeceğiz İsterse dolu yağsın Bu akşam içeceğiz İsterse dolu yağsın Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Doldur saki içelim kendimizden geçelim Doldur saki içelim kendimizden geçelim Kadehler rakı dolsun sefamızı sürelim Kadehler rakı dolsun sefamızı sürelim Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Damımıza, damımıza kar yağdı O keyf haftaya kaldı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı Zor bela sabır ettik Bugün de yağmur yağdı

Erbedaş Erbedaş dilekhana Erbedaş dilekhana etrafi kumarhana etrafi kumarhana Bu iş böyle giderse Bu iş böyle giderse Sonumuz tımar hana Sonumuz tımar hana *** Oy niye hele hele niye Oy niye hele hele niye bende vurgunam siye bende vurgunam siye Geceler gel yanıma Geceler gel yanıma Türkü söylüyem siye Hoyrat söylüyem siye *** Bu gece uyumamışam Bu gece uyumamışam Uykuma doymamışam Uykuma doymamışam kiprik seni keserem kiprik seni keserem Yar gelmiş duymamışam Yar gelmiş duymamışam *** Oy niye hele hele niye Oy niye hele hele niye bende vurgunam siye bende vurgunam siye Geceler gel yanıma Geceler gel yanıma Türkü söylüyem siye Hoyrat söylüyem siye Oy niye hele hele niye Oy niye hele hele niye bende vurgunam siye bende vurgunam siye Geceler gel yanıma Geceler gel yanıma *** Türkü söylüyem siye Hoyrat söylüyem siye

Geri Dön Kime gittiysem bir çare bulamıyorum Ona buna aldanıp hep kanıyorum *** Seni canımdan çok çok seviyorum Sen bir çiçek bende senin toprağın Seni canımdan çok çok seviyorum Sen bir çiçek bende senin toprağın *** Geri dön geri dön Tut elimi yine Sar beni bir daha Gidelim sonsuza Hasreti çekerim Seni hep beklerim Hasreti çekerim Seni hep beklerim Geri dön geri dön Tut elimi yine Sar beni bir daha Gidelim sonsuza Hasreti çekerim Seni hep beklerim Hasreti çekerim Seni hep beklerim *** Haretinle yandı gönül Gel inat etme Bu dünyayı ikimize Zindan eyleme *** Seni sensiz yaşamak İnan imkansız Et tırnaktantan ayrılmaz Bu can dayanmaz Seni sensiz yaşamak İnan imkansız Et tırnaktantan ayrılmaz Bu can dayanmaz *** Geri dön geri dön Tut elimi yine Sar beni bir daha Gidelim sonsuza Hasreti çekerim Seni hep beklerim Hasreti çekerim Seni hep beklerim *** Geri dön geri dön Tut elimi yine Sar beni bir daha Gidelim sonsuza Hasreti çekerim Seni hep beklerim Hasreti çekerim Seni hep beklerim *** Geri dön geri dön Tut elimi yine Sar beni bir daha Gidelim sonsuza Hasreti çekerim Seni hep beklerim Hasreti çekerim Seni hep beklerim *** Geri dön geri dön Tut elimi yine Sar beni bir daha Gidelim sonsuza Hasreti çekerim Seni hep beklerim Hasreti çekerim Seni hep beklerim

Keje Bitmez kışların, gelmez baharın Üşürüm titrerim sensiz keje Günlerim geçmez, yaşlarım dinmez Hasretin elinden yandım keje *** Oy can keje oy can keje Ayrılık ölümden beter keje Oy can keje oy can keje Hasretin elinden yandım keje *** Gurbet eldeyim, naçar haldeyim Kimlere derdimi diyeyim keje Eller anlamaz sen gibi saramaz Düşenin dostu olmazmış keje *** Oy can keje oy can keje Ayrılık ölümden beter keje Oy can keje oy can keje Hasretin elinden yandım keje

Nem Kaldı DagLar geLmis üzerime devriLir. GözLerime GardiyanLar diziLir. Yar Habersiz dügün dernek egLenir. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. Yar Habersiz dügün dernek egLenir. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. *** Cegiz düzdüm,KefeniyLe bos Mezar. DeLiGönüL EceLine Suc arar. Ben giderim bu eLLerde duramam. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. Ah Ben giderim bu eLLerde duramam. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. *** Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi. Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi. Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi. Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi. *** FeLek vurmus, kambur sevda beLime. Kader takmis tez ayriLik pesime. Dag güLLeri vermis eLLer neyime. Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi. Dag güLLeri vermis eLLer neyime. Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi. *** Cegiz düzdüm,KefeniyLe bos Mezar. DeLiGönüL EceLine Suc arar. Ben giderim bu eLLerde duramam. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. Ah Ben giderim bu eLLerde duramam. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. Birak ey Dost yastan gayri nem kaLdi. *** Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi. Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi. Nem kaLdi, Nem kaLdi, Dostlar Nem kaLdi. Nem kaLdi, nem kaLdi, Birak ey dost yastan gayri nem kaLdi.

Yalancı Yarim Gözümde yaşlar var kalbimde sızı Harcanan yıllar var hepsinden acı Mutluluk nedemek sevmek nedemek Aldattın hep beni üzdün Yalancı Bensiz gülmek yoktu yemin etmiştin Sensiz hayat haram olsun demiştin ne yeminin kaldı nede sözlerin Beni bu hale koyan sensin Yalancı. Kırılan kalpler var düzelmez asla Kaybolan umutlar doğmaz bir daha Sararan Yapraklar yeşerir belki Beni sen kaybettin Gelmem Bir daha.