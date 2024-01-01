İzzet Yıldızhan

-
Seni öyle severim ki
Gözlerine inanamazsın
Bir anda kalbinin sesi olurum
Baktığın her yerde güneş gibi doğarım
Canımın içi, canımın içi
Seni öyle severim ki
Gözlerine inanamazsın
Bir anda kalbinin sesi olurum
Baktığın her yerde güneş gibi doğarım
Canımın içi, canımın içi
Yalvarırım (yalvarırım) uzanıp tutuver ellerimi
Yalvarırım (yalvarırım) yaşayalım eskisi gibi
Yalvarırım (yalvarırım) senden eksik etme beni
Canımın içi, canımın içi
Seni öyle severim ki
Gözlerine inanamazsın
Bir anda kalbinin sesi olurum
Baktığın her yerde güneş gibi doğarım
Canımın içi, canımın içi
Seni öyle severim ki
Gözlerine inanamazsın
Bir anda kalbinin sesi olurum
Baktığın her yerde güneş gibi doğarım
Canımın içi, canımın içi
Yalvarırım (yalvarırım) uzanıp tutuver ellerimi
Yalvarırım (yalvarırım) yaşayalım eskisi gibi
Yalvarırım (yalvarırım) senden eksik etme beni
Canımın içi, canımın içi, canımın içi, canımın içi
-
Yaprak gibi düştüm, yerden alsana
Elden hayır gelmez, benim olsana
İşte yine gözüm yaşlı
Görmek istemiyor senin yüzünden
***
Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim
Herkes sever mesut, bense dertliyim
Paramparça olmuş güzel gençliğim
Dünyamı kararttım senin yüzünden
***
Gülen gözler pınar olmuş baksana
Hasretin bir feryat, artık duysana
Boşa geçti bütün ömrüm
Mutlu olamadım senin yüzünden
***
Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim
Herkes sever mesut, bense dertliyim
Paramparça olmuş güzel gençliğim
Dünyamı kararttım senin yüzünden
-
Bağrımda bir ataş yani
Yel vurdukca alavlaniy
Gözlerim yollarda kaliy
Gelmez aşkın bezirgani vay
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
İntizarım bitmez yaram
Arzu halim bildiremem vay
***
Dalda kuruyan yaprağam
Ne ölüyem nede sağam
Aşkın ile cehennemde cayır cayır
yanacağam
Aşkın ile cehennemde cayır cayır
yanacağam vay
-
Hep yalan hep yalan
Ellerin gözlerin
İçi boş sözlerin
Yalan
Yanarım halime yanarım
Gençliğim nerede
***
Amman amman halim yaman
Başım duman
Dağlar gibi bir çareyim
***
Ellerin gözlerin
İçi boş sözlerin
Yalan
Yanarım halime yanarım
Gençliğim nerede
***
Düştüm dara
Düştüm dara
Halimi sormayan
Dostların sözleri yalan
Yanarım halime yanarım
Gençliğim nerede
-
Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
Telli turnam selam götür
Sevgilimin diyarına
***
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar, ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
***
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin, pınarına, pınarına
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin, pınarına, pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar, ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
***
Ben yandım eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
-
Acım saklı yüreğimde, bir bilsen ne haldeyim.
Her anım seninle dolu, çıldırmak üzereyim.
***
Ah vıcdanın sızlar belki, eski günler hatırına,
Benim sana olan aşkım, sığmaz şarkı satırına.
***
Seviyorum bir tek seni, affedip bir dönsen geri.
Gittiğin o günden beri, Allah şahid yangınlardayım.
-
Mutluluk günlerim uzun sürmedi
O günden bu güne yüzüm gülmedi
Uğrunda ölürdüm kıymet bilmedi
Bir daha sevmeye tövbeler olsun
***
Vara vara vara vardım bir karara
Gönlümü kapattım hain sevdalara
Artık üzülmek yok o vefasız yara
Söyleyin aşkını gömdüm mezara
***
Seviyor sanmıştım vefasız çıktı
Dünyamı bir anda başıma yıktı
İhaneti beni derinden sarstı
Bir daha sevmeye tövbeler olsun
-
maralıyam maralıyam
avcı vurmuş yaralıyam
beni vuran avcı değil
bir esmere sevdalıyam
hadi hadi gelmedi kekliğim
yar nedir senden çektiğim
feryadımı duymuyorsun
yetmezmi bana ettiğin
bu dağların gülümüsen
yar gönlümün bülbülüsen
hasretinden yanıyorum
derdime derman olmısen
hadi hadi gelmedi kekliğim
kız nedir senden çektiğim
feryadımı duymuyorsun
yetmezmi bana ettiğin
-
Ah aman aman
Dede gine yüz aydır
Kaşlar keman yüzaydır
Vallah hergün gördüğüm
Yarı öz anam oğlu
Görmemişem yüzaydır
Yüreğimin başı yanıktır
-
İçimde bir yara vardı
Sarılmaz ki saram gardaş
Buralarda durmak zordur
Durulmaz ki duram gardaş
***
Kayboldu güneşim ayım
Sanki ışıksız dünyayım
Yıkıldı gönül sarayım
Kurulmaz ki kuram gardaş
***
Der Hüdai yandım düne
Çok acıdım geçen güne
Biri kırka kırkı bine
Yarılmaz ki yaram gardaş
-
Ne acıdır mapushane havası
Çocoklar ağlıyor ister babasını
Hakkıma verdiler idam cezasını
Mapushanr senide yapan kör olsun
***
Gider gelir mazgalardan bakarım
Gömlek seni ateşlere yakarım
Ben de bu mapushaneden kurtulursam
Çok canları yakarım
-
Dama çıkmış bir güzel
Delilo, delilo hayraney
Damın etrafı gezer
Delilo, delilo kurbaney
***
Elinde bir deste gül
Delilo, delilo hayraney
Kendi gülünden güzel
Delilo, delilo kurbaney
***
Ah lele le le le le lele
Vah lele le le le le
Ah lelle le le le le lele
Vah lele le le le le
***
Delilo, delilo hayraney
***
Karşıda görünürsün
Delilo, delilo hayraney
Çarşafa bürünürsün
Delilo, delilo kurbaney
***
İpek çarşaf içinde
Delilo, delilo hayraney
Ne güzel görünürsün
Delilo, delilo kurbaney
***
Ah lele le le le le lele
Vah lele le le le le
Ah lelle le le le le lele
Vah lele le le le le
***
Delilo, delilo hayraney
***
Delilo, delilo hayraney
Delilo, delilo kurbaney
Delilo, delilo hayraney
Delilo, delilo kurbaney
***
Ah lele le le le le lele
Vah lele le le le le
Ah lelle le le le le lele
Vah lele le le le le
***
Delilo, delilo hayraney
Delilo, delilo kurbaney
-
Açmayaram derin derin
Dermanın bilen gelsin
***
Buyara gönül yarası
Beni derede salan gelsin
***
Bilen gelsin bilen gelsin
Dermanını bilen gelsin
***
Başka tabiblar istemem
Beni derde salan gelsin
***
Ömür bir nefes arası
Size de gelir sırası