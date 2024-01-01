İzzet Yıldızhan

Dedo mağpussana içinde üç ağaç incir dedo dedo mağpussana içinde üç ağaç incir dedo dedo elimde kelepçe boynumda zincir aağğ elimde kelepçe boynumda zincir zincir sallandıkça heryanım incir dedo dedo zincir sallandıkça heryanım incir dedo dedo ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem aağ ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem *** sabah ile uyandım zulama baktım sabah ile uyandım zulama baktım dedo dedo sardım içtim kafayı buldum aklıma düştün aağ sardım içtim kafayı buldum aklıma düştün birgün görmediysem her gün kahroldum dedo dedo birgün görmediysem her gün kahroldum dedo dedo ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem aağ ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem

Varmıydı HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. *** Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin. Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin. *** Var Miydi, cekip gitmek. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. *** Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin. Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin. *** Var Miydi, cekip gitmek. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.

Bu Nedir (U . H) yağmurla doluyla bu güne geldiiik heyyyy talan olduk viran olduk kardaş bu nedir bu nediiir bu nedir gemimzi kaybetmşiz deryaaada deryaada deryda aağ yağmurmdur boranmdır kardaş bu nedir bu nedir bu nedir kendimize gelemedik *** anam bu nediiir bu nedir gemimzi kaybetmşiz deryadaaaa deryaadaaa deryada aağ yağmurmdur boranmdır kardaş bu nedir bu nedir kendimize gelemedik *** anam bu nediiiir bu nedir *******ara****** derdimiz çok gülemedik dünyadaaaaa dünyadaaaaa dünyadaaaa kulağımız hiç alışkın değil feryadaaaaaa feryadaaaaa feryada bak gemimizi kaybetmişiz *** deryadaaaaaa deryadaaa deryada aaağ pusulayı şaşırmışız kardaş bu nediiiir bu nediiiiir kendimze gelmedik kardş bu nedir bu nedr bak gemimizi kaybetmişiz deryadaaaaaa deryadaaa deryada aaağ pusulayı şaşırmışız kardaş bu nediiiir bu nediiiiir kendimizi bulamadık anam bu nediiiiir bu nedir

Delalım Diyarbekir yoluna le Diyarbekir yoluna Toydum düştüm toruna le Toydum düştüm toruna Bu sevdalar boşuna le Bu sevdalar boşuna *** Delalım Delalım Delalım Delalım Delalım *** Bu sevdalar boşuna le Bu sevdalar boşuna Delalım Delalım Delalım Delalım Delalım *** Süverek sularına le Süverek sularına Bak gözümün yaşına le Bak gözümün yaşına Bu sevdalar boşuna le Bu sevdalar boşuna *** Delalım Delalım Delalım Delalım Delalım *** Bu sevdalar boşuna le Bu sevdalar boşuna *** Delalım Delalım Delalım Delalım Delalım *** Bazi köşkü bahçalar le Bazi köşkü bahçalar Yâr oturmuş saz çalar le Yâr oturmuş saz çalar Delalım kaşı, gözü loy cigerimi parçalar *** Delalım Delalım Delalım Delalım Delalım *** Delalım kaşı, gözü ley cigerimi parçalar *** Delalım Delalım Delalım Delalım Delalım

Dubara ATTIM ZARI NE GEL BEN BEKLEREM YAR GELLE GİTTİ DÖNMEYİ BİLMEZ GÖZLERİM DÖNDÜ SELLE VAY VAY *** NERDEN DÜŞTÜM KUMARA İŞİM KALDI ALLAHA ŞANSIM YOK TALİHİM YOK GENE ZARIM DUBARA GENE ZARIM DUBARA vay vay vay vay *** BİR GARİP KUMARDAYAM HEM DARDA HEM ZORDAYAM SEVDA KARIN DOYURMAZ BEN HER GÜN ZARARDAYAM VAY VAY VAY

Ele Beni yuvasız bir kuşa döndüm bulbüledim güle beni bir hayaldim düşe döndüm bağbanidem güle beni yuvasız bir kuşa döndüm bulbüledim güle beni bir hayaldim düşe döndüm bağbanidm güle beni *** yarsız devran sürülmüyor yalın ayak yürnmyor gözüme yol görünmyor göndermeyin ele beni ele beni ele beni düşürmeyn dile beni verin sevdğimi bana göndermeyin ele beni vokal kızlar ele beni elle beni göndermeyin ele beni *** verin sevdğimi bana düşürmeyin dile beni *** o yar girer düşlerme hasrt çöker uzrime ataş koyup içerme döndedrmeyin güle beni o yar girer düşlerme hasrt çöker uzrime ataş koyup içerme döndedrmeyin güle beni yarsız devran sürülmüyor yalın ayak yürnmyor gözüme yol görünmyor göndermeyin ele beni ele beni ele beni düşürmeyn dile beni verin sevdğimi bana göndermeyin ele beni vokal kızlar ele beni ele beni göndermeyn ele beni verin sevdğimi bana düşürmeyin dile beni

Güldür Yüzümü İnsanı yaşatan ümitler gibi Güneşi getiren saatler gibi Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü *** Bahane arama yol uzun diye Ret etme aşkımı son sözüm diye Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü

Hiç Aşık Oldun mu? Hiç aşık oldun mu? Kalbinle yandın mı? Sevdiğin senden caydı mı? Aslında yar benden bıkmazdı Bir an ayrılmazdı Sebepsizce kaçmazdı *** Mutlu olsun şimdi gözleri gönülleri Ayrıldık ne oldu sanki aaah Ayrıldık ne oldu sanki *** Kalbimde aşkın dilimde şarkılar Sevgilim canım unutulmaz anilar Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar Sana ben aşığım unutana kadar *** Kalbimde aşkın dilimde şarkılar Sevgilim canım unutulmaz anilar Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar *** Sana ben aşığım unutana kadar *** Hiç aşık oldun mu? Kalbinle yandın mı? Sevdiğin senden caydı mı? Aslında yar benden bıkmazdı Bir an ayrılmazdı Sebepsizce kaçmazdı *** Mutlu olsun şimdi gözleri gönülleri Ayrıldık ne oldu sanki aaah Ayrıldık ne oldu sanki *** Kalbimde aşkın dilimde şarkılar Sevgilim canım unutulmaz anilar Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar Sana ben aşığım unutana kadar *** Kalbimde aşkın dilimde şarkılar Sevgilim canım unutulmaz anilar Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar Sana ben aşığım unutana kadar

Sevda Dağları Yillar önce acilmisti aramiz Yine bugün hatirima sen geldin Kabuk tutmus küllenmisti yaramiz Yine bugün hatirima sen geldin Ayrilik treni gelip gecerken Sevda daglarini delip gecerken Hekes kendine bir yar secerken Yine Bugün Hatirima sen geldin Ne bir mektup nede haber bekledim Sir diyerek sevgimizi sakladim Söyle gecen yillarimi yokladim Yine Bugün Hatirima sen Geldinn Ayrilik treni gelip gecerken Sevda daglarini delip gecerken Hekes kendine bir yar secerken Yine Bugün Hatirima sen geldin

Var Mıydı HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. *** Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin. Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin. *** Var Miydi, cekip gitmek. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. *** Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin. Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin. *** Var Miydi, cekip gitmek. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.

Yasak Aşk Önce TatLi BasLar, ciLeden uzak. Pembe bir hayaLdir, gercegi azap. Gün geLir sonunda, kuruLur tuzak. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. Gün geLir sonunda, kuruLur tuzak. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask. *** YiLLarca uzasa, yiLLarca sürse. Dünyanin en mutLu, insani etse. Acisi Hatira, kaLir hep gönLünde. Yasadigim Askin Adi. Acisi Hatira, kaLir hep gönLünde. Yasadigim Askin Adi Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask.