İzzet Yıldızhan

-
Diyarbekir yoluna le
Diyarbekir yoluna
Toydum düştüm toruna le
Toydum düştüm toruna
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Süverek sularına le
Süverek sularına
Bak gözümün yaşına le
Bak gözümün yaşına
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Bazi köşkü bahçalar le
Bazi köşkü bahçalar
Yâr oturmuş saz çalar le
Yâr oturmuş saz çalar
Delalım kaşı, gözü loy cigerimi parçalar
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Delalım kaşı, gözü ley cigerimi parçalar
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
-
Uyursam geçer dedim geçmedi işte
Hatalıysam affet gerisi hikâye
Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar
Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar
***
Seni gördüğüm gün yandığımı anladım
Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım
Zamansız bırak yanıtsız bırak
Beni bu koca şehirde sensiz bırakma
Beni bu koca şehirde yalnız bırakma
***
Bana mutlu birini göster alnından öpeyim
İçimde bu koca dertle nereye gideyim
Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar
Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar
***
Seni gördüğüm gün ben bunu anladım
Gözlerine baktığımda ölüyorum sandım
Zamansız bırak yorumsuz bırak
Beni bu koca şehirde sensiz bırakma
Beni bu koca şehirde yalnız bırakma
***
Üzerler bizi kırarlar bizi korkma yıkamazlar
Konuşurlar uğraşırlar ama ayıramazlar
Zamansız bırak yanıtsız bırak
Beni bu koca şehirde yalnız bırakma
Beni bu koca şehirde yalnız bırakma
Beni bu koca şehirde sensiz bırakma
-
Geldin gittin, bir laf soktun
Kırdın kırdın, doymadın
Gözüm arkada kaldı da
Baktım baktım, görmedim
Alçak, alçak!
***
Benden arta kalmadı
İçim gitti durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
***
Uyudu uyandı gözlerim
Nasıl hastadır yüreğim
İlaç falan istemez
Takmadığından eminim
Hayvan, hayvan!
***
Bana artık bir şey sorma
Cevaplarım da komada
Ne içerde, ne dışarda
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
***
Kapılarını aç, kapatma
Bir kuş girerse odana
Kanadı kırık bırakma
Kurtar, kurtar
***
Benden arta kalmadı
İçim gitti, durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
-
Bir sonbahardı, gönül ağlardı
Aşk, biz susardık aşk akardı aşk
Sen deyince sen gelirdin aklıma, aşk
Sen deyince sen gelirdin aklıma
***
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyuyacaksın
O zaman beni anlayacaksın
***
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyuyacaksın
O zaman beni anlayacaksın
***
Kalbim her derde aşinaydı, aşk
Hasret içimde kök salardı, aşk
Elimde olsa böyle sevmezdim, böyle ölmezdim aşk
Bugün sevmedim, yarın sevmezdim aşk
***
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyuyacaksın
O zaman beni anlayacaksın
***
Böyle konuşma ağlatacaksın
Bana bu aşkı yaktıracaksın
Ne zaman bensiz uyanacaksın
O vakit beni anlayacaksın
-
Ay kadar uzak kış kadar soğuk
Taş gibi katısın
Yanımdan geçti gitti
Solladı kader
İçinden gülermiş meğer
***
Kararmışım ben bulut gibi
Bozulmuşum ben eror verir miyim?
***
Sadece sana sarılıp uyumak isterim
Bir kere bana bunu da çok görmüşündür belki de
***
Benim bebek sevgilim
Dün gece çok ağladım
Gözyaşım yerde kaldı
Bak bana neler yaptın
Benden aferin aldın
Kalk bana bir şey söyle
Beni yanlış anladın
***
Yanımdan geçti gitti
Solladı kader
İçinden gülermiş meğer
Çuvalladım ben iyi değilim
Bulaşma bana serin değilim
***
Sadece sana sarılıp uyumak isterim
Bir kere bana bunu da çok görmüşündür belki de
***
Benim bebek sevgilim
Dün gece çok ağladım
Gözyaşım yerde kaldı
Kafamı buldun benimle
Hayatımı kaydırdın
Bak bana neler yaptın
Benden aferin aldın
***
Kalk bana bir şey söyle
Kalk bana bir şey söyle
***
Benim bebek sevgilim
Dün gece çok ağladım
Gözyaşım yerde kaldı
Bak bana neler yaptın
Benden aferin aldın
Kalk bana bir şey söyle
Beni yanlış anladın
-
Canım bir yanlış yapmak istiyor
Ufak çaplı dağıtmak istiyor
Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor
Canım canımla olmak istiyor
***
Kıvırıyor kıvırıyor
Kıvırıyor herkes kıvırıyor
Kıvırıyor kıvırıyor
***
Anneme haber verin merak etmesin
O benim evde gitar çaldığımı sanıyor
Hava açmış ben kapatmışım
Sanki bir el boğazımdan sıkıyor
***
Kırmızı ayın on beşi olacak da
Balık da bir gün ağaca çıkacak da
Gökten bir elma düşerse şayet
Hayat bayram olacak nasılsa hayret
***
Akşamdan kalma gözlerinle
Diz boyu keder ve yüklerinle
Hem iyi hem kötü yönlerinle
Sol yanımda ol
***
Canım bir yanlış yapmak istiyor
Ufak çaplı dağıtmak istiyor
Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor
Canım canımla olmak istiyor
Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy
***
Spor olsun diye konuşanlardan
Turist gibi dolaşanlardan
Fikirsizinden kaygısızından
Bunaldım artık otomatikman
***
Çok mühim adammış bana ne
Ferrari'yi satmış bize ne
Satacağına verseymiş birine
İşine gelmedi desene
***
Kıvırıyor kıvırıyor
Kıvırıyor herkes kıvırıyor
Aşkın sahte cennetindeyim
Hergelenin birini sevmekteyim
Çoğunlukla tekleyen benim
Anlıyor musun?
***
Canım bir yanlış yapmak istiyor
Ufak çaplı dağıtmak istiyor
Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor
Canım canımla olmak istiyor
***
Canım bir yanlış yapmak istiyor
Ufak çaplı dağıtmak istiyor
Beş yıldızlı yalnızlık bitmiyor
Canım canımla olmak istiyor
Akşam olsun sabah olmasın diyor diyor loy loy loy loy loy
***
Kıvırıyor kıvırıyor
Kıvırıyor herkes kıvırıyor kıvırıyor kıvırıyor
-
Aşk kapıyı ne kadar açarsa o kadar da kapatıyor
Sevgili gitti mi uykuda gidiyor hayat iptal oluyor
Çakılıp kalmalarım kalbi kayırmalarım
Düşünüp durmalarım tutmuyor ayarım
***
Aynı rüzgarı yedik aynı şarkıyı söyledik
Aynı şeylere ağladık o sokaklarda
***
Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır
Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır
Başımıza aşk gelmiş bir kere yaşamayan korkaktır
Aşkıma sahip çıkmam gerekir bu sahici aşktandır
***
O kadar yalnızım ki o kadar mı olur
Tutunduğum dallar bu kara mı kurur
Aynı rüzgarı yedik aynı şarkıyı söyledik
Aynı şeylere ağladık bu yollarda
***
Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır
Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır
Başımıza aşk gelmiş bir kere yaşamayan korkaktır
Aşkıma sahip çıkmam gerekir bu sahici aşktandır
Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır
***
Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır
Bahanesi aşktandır diyor annem bahanesi aşktandır
Başımıza aşk gelmiş bir kere yaşamayan korkaktır
Aşkıma sahip çıkmam gerekir bu sahici aşktandır
Bir gün beni anlarsın diyor annem gözün yaşı bundandır
-
İyi çocuklar büyüttüm içimde
Acılar boy verdi bir biçimde
Öyle kanatsız melekleri de
Gördüğüm yoktur düşlerimde
***
Hem İsa'ya hem Musa'ya
Yaranılmaz anlasana
Yalnız geldim, yalnız giderim
Yalnız geldim, yalnız giderim
***
Kuralcı olamam
Duvarları yıktım
Korkunun üstüne
Üstüne yürüyorum
***
İster beğen ister beğenme
Böyle geldim, böyle giderim
Ne istediğimi bilmiyo' muyum?
Bu ben davasından zıvanadan çıktım
***
Hem İsa'ya hem Musa'ya
Yaranılmaz anlasana
Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim
Eğriyim büğrüyüm, doğru giderim
***
Kuralcı olamam
Duvarları yıktım
Korkunun üstüne
Üstüne yürüyorum
***
Kuralcı olamam
Duvarları yıktım
Korkunun üstüne
Üstüne yürüyorum
-
Ne güzeller sevdim ben, gözümün içine baktılar
Biraz yüz verdimmi de deplasmana çıktılar
Üzüle üzüle, düşüne düşüne dert sahibi oldum ben
Üzüle üzüle, düşüne düşüne dert sahibi oldum ben
***
Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım
Yandığıma yanarım, yanmayıp da ne yapayım?
O-of, korkulur senden
***
Çirkin olsun, benim olsun
Kafası güzel adam olsun
Çirkin olsun, benim olsun
Kafama göre adam olsun
O-of, benim olsun
***
İnanma böyle şeylere, git evine bak keyfine
Dedim ama bi'de ne göreyim, kayalara gelmişim
Sen yaşıycan da ben ölcem mi, de git lan
Sen yaşıycan da ben ölcem mi, hadi ordan
***
Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım
Aşkım tavan yapmıştı, havalarda kalmıştı
O-of, korkulur senden
***
Çirkin olsun, benim olsun
Kafası güzel insan olsun
O-of, benim olsun
***
Ne kadermiş gülmeyen
Ne çileymiş bitmeyen
Üzüle üzüle, düşüne düşüne
Dert sahibi oldum ben
***
Üzüle üzüle, düşüne düşüne
Dert sahibi oldum ben
***
Seni benim sanmıştım, üstelik inanmıştım
Yandığıma yanarım, yanmayıp da ne yapayım
O-of, korkulur senden
***
Çirkin olsun, benim olsun
Kafası güzel adam olsun
Çirkin olsun, benim olsun
Kafama göre adam olsun
Of, of, of benim olsun
-
Dedim, "hayat nasıl gidiyo'?"
Dedin, "eh işte, idare ederek"
Şöyle böyleyle gider mi taka?
"Basma dalıma", dedin gülerek
Alt tarafı çok caz bi' gece
Nasıl büyüttün bunu gözünde
Alt tarafı gez'ce'z bi' gece
Yarın kalkar gideriz işe
Hadi bebişim, kalk gidelim
Ben üstümü değiştirdim
Ota bota ağla, kolaysa salla
Bi' kere de biz üzülmeyelim
Hadi bebişim, kalk gidelim
Ben fikrimi değiştirdim
Çek sağa, ağla, çek sola, dinle
Bi' kere de biz eğlenelim
Ruhunun istediği şeyin peşinden git
Neme lazım, neme lazım
Ağlayana meme lazım
O da lazım, bu da lazım
Romantik bir hava lazım
Saçım süpürge, ruhum sömürge
Düş peşimdeysen düşme peşime
Hayat yanımdan geçip gidiyor
Dünyanın bir tozunu almalı
Hayat yanımda geçip gidiyor
Dünyanın bir tozunu almalı
Hadi bebişim, kalk gidelim
Ben üstümü değiştirdim
Şoförünü salla, kendin gel onda
Bi' kere de biz eğlenelim
Ruhunun istediği şeyin peşinden git
Neme lazım, neme lazım
Ağlayana terapi lazım
O da lazım, bu da lazım
Romantik bir hava lazım
Hadi bebişim, kalk gidelim
Ben fikrimi değiştirdim
Ota bota ağla, kolaysa salla
Bi' kerede biz eğlenelim
Ruhunun istediği şeyin peşinden git
**
-
Bütün gece yağmur yağdı ben yağmurları yazdım
Her bi şeyin burada kalmış tuttum onları da yazdım
Ben iyimserim, ah neysem o değişmedim
Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin
Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen
Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün
**
Hatıralar nereye tutunsun tutunacak bir dalı olsun
Olsun bana bu da yeter
Ben gülümserim, hım neysem o değişmedim
Yalnızsam da yalnızım sorun değil sorun sensin
Sevim düğüm çözüm sensin ruhumda gezinensin
Değişmedim, değişmedim aksini düşünmedim
Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün
***
Ben iyimserim ah neysem o değişmedim
Yanlışsam da yanlışım sorun değil sorun sensin
Değişmedim, değişmedim omurgam sen kaburgam sen
Beni düşün iyi düşün uzak değil yakın düşün
***
-
Geldin gittin, bir laf soktun
Kırdın kırdın, doymadın
Gözüm arkada kaldı da
Baktım baktım, görmedim
Alçak, alçak!
***
Benden arta kalmadı
İçim gitti durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
***
Uyudu uyandı gözlerim
Nasıl hastadır yüreğim
İlaç falan istemez
Takmadığından eminim
Hayvan, hayvan!
***
Bana artık bir şey sorma
Cevaplarım da komada
Ne içerde, ne dışarda
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
***
Kapılarını aç, kapatma
Bir kuş girerse odana
Kanadı kırık bırakma
Kurtar, kurtar
***
Benden arta kalmadı
İçim gitti, durmadı
Amma zalimmişsin hain
Sana bir şey koymadı
***
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal
Normal, normal, normal