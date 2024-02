İzzet Yıldızhan

Diyarbekir Açar kan kırmızı yediverenler Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi *** Bak ellerim buz tuttu, üşüyorum da Zemheri de uzadıkça uzadı Nelere, nelere baskın gelmez ki? Seni düşünmenin tadı *** Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi *** Açar kan kırmızı yediverenler Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan Ve kar yağar bir yandan Ve kar yağar bir yandan

Bambaşka Biri Sardı korkular gelecek yıllar Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar Güçlendim Herşey bambaşka olacak Döndün bak geldin şimdi Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi Olmaz artık kapı açık Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık Bir zamanlar sen de bana acımadın Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım Oh yaşadım yaşıyorum Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla Başladım yaşamaya hey hey Şimdi gel de gör beni bambaşka biri Topladım dağılan kalbimin her köşesini Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi Gel gör beni Sevenlere vereceğim sevgimi herşeyimi Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi Olmaz artık kapı açık Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık Bir zamanlar sen de bana acımadın Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım Oh yaşadım yaşıyorum Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla Başladım yaşamaya hey hey auh he hey he hey Lay la lay lay lay la la la la Lay lal lay lay lay la la la lay Lay lay lal lal lal lal lal lal lay Hey hey hey hey hey Lay la lay lay lay la la la la Lay lal lay lay lay la la la lay Lay lay lal lal lal lal lal lal lay Hey hey hey hey hey Lay la lay lay lay la la la la Lay lal lay lay lay la la la lay Lay lay lal lal lal lal lal lal lay Hey hey hey hey hey Lay la lay lay lay la la la la Lay lal lay lay lay la la la lay Lay lay lal lal lal lal lal lal lay Başladım yaşamaya

Bilmece Unutulmaz tendeki kibir Senden önce gurur gelir bilen bilir Bunca söze sence ne denir Aşktan sonra yalan gelir herkes bilir Sendeyse bu aşk bir bilmece Biraz kal gitme de, yanan yansın tende Bendeyse açılır kilit senle Biraz yan çizmede, aşk bıraktığı gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen, gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen Unutulmaz tendeki kibir Senden önce gurur gelir bilen bilir Bunca söze sence ne denir Aşktan sonra yalan gelir herkes bilir Sendeyse bu aşk bir bilmece Biraz kal gitme de, yanan yansın tende Bendeyse açılır kilit senle Biraz yan çizmede, aşk bıraktığı gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen, gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen Gitme, gitme Her gidiş bana bir bilmece Gitme, gitme Yol yakınken düşün bence Gitme, gitme Her gidiş bana bir bilmece Gitme, gitme Son yakınken düşün bence, gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen, gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen, gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen, gitme Kızsa bile vururum sen gururunu yen Sen bana geri dön sen gitme İste sana köle olurum ben Sebebini bilsen acıları silsen, gitme

Uyanış Sana dargın değilim Gidişlerin bir anlık öfke Yok sebebi, zaman geçer acım diner ah Söz silerim, siyah beyaz Ne fark eder ki Yas dediğin belli sürer Devam eder hayat Farkındayım zaman kalmadı Gidişin ani bir karar olmalı Farkındayım zaman kalmadı Yanlış yeminler bir son bulmalı Savunma savaşım aynı Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş Yeni bir aşka kanıp yanmış Bizi yıkıp giderken Yapma Savaşım aynı giderken Yüreğin ayrı yola düşmüş Yeni bir aşka kanıp yanmış Daha bizi söndürmeden Yapma Farkındayım zaman kalmadı Gidişin ani bir karar olmalı Farkındayım zaman kalmadı Yanlış yeminler bir son bulmalı Savunma savaşım aynı Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş Yeni bir aşka kanıp yanmış Bizi yıkıp giderken yapma Savaşım aynı Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş Yeni bir aşka kanıp yanmış Bizi yıkıp giderken Yapma, savaşım aynı Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş Yeni bir aşka kanıp yanmış Bizi yıkıp giderken Yapma, savaşım aynı Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş Yeni bir aşka kanıp yanmış Daha bizi söndürmeden yapma Dur yapma Yapma Dur yapma

Beş Dakika (Featuring Ege Çubukçu) Hmm Işın Karaca, Ege Çubukçu, selam, selam Oh, hayat sürprizlerle dolu, hem de nasıl Yıllar önce İzmir'imde onlarca hâyâl kurardım, bi' çoğu gerçekleşti Hâyâllerimdeki müziği yapıp, değerli ismlerle çaışmak Beni üzücek tek şeyin bunların gerçekleşmemesi olduğunu düşünürdüm Şimdi de şu gönül davaları var, hayat için verdiğimiz onca savaştan sonra Başkası için kendini üzmek ha, bizi üzmesine izin vermek ve bunun gibi şeyler Onlarca sorun varken ihtiyacımız olan uyanış sadece sevgi ve huzurken Bize acı verenlere son beş dakika bayanlar, baylar Son kere dur düşün bence, aklın hep kararsız (a-ha) Bunca zaman geçince yeminler yararsız Kandıra kandıra kendimi geldi yolun sonu Bir adım atsam yoksun, yendim korkumu (anlat onlara) Aşk şiddetli, enkazlar kalır arkamda Benden korkan bana aşık olmasın aslında İstersen git, ölmem ağlamam ardından Sağ çıktım ben ne savaşlardan Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan Işın eminim sözlerin bi'çok insana ilhâm kaynağı olucak Daha ne kadar kayıcak yanaklarından, ne kadar akıcak dudaklarından yaşlar? Bi'daha gelmez bu yaşlar, savrul bunu oturmazsa taşlar Her kayba inat kaldıkça ayakta, biten bi'çok şey yeniden başlar, sabret Son kere dur düşün bence, aklın hep kararsız (a-ha) Bunca zaman geçince yeminler yararsız Kandıra kandıra kendimi geldi yolun sonu Bir adım atsam yoksun, yendim korkumu (anlat onlara) Aşk şiddetli, enkazlar kalır arkamda Benden korkan bana aşık olmasın aslında İstersen git, ölmem ağlamam ardından Sağ çıktım ben ne savaşlardan Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan Karanalık bi' odada başlar her şey, karmaşık aklının içinde bitene kadar Kendine sarılıp, boş duvara bakınıp kaybettiğin aklı toplayana kadar Bi' ömür gibi gelse de aldanma, bi' ömür senin gerisine aldırma Hayat kısa ama upuzun bi' patika, beni üzene vermem beş dakika Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan

Gidemedim Aşktan değil bu, iyi niyetim Kendime kıyamıyorum aslında Ödediğim bu ağır bedelin Sadece dozu olmadı kararında Yardım ve yataklık etti ruhum gururuma Bırakmadık ikimiz de işleri hiç oluruna Ant içen herkes kadar caymaya meyilli Herkes kadar da hürdük işin aslında Ben, kendime kıyamadım Sen kalamadın, kalbine inanamadın Ah, yeniden aşk nasıl zor şimdi Bir kere bile kendinden cayamadın Kalamadın… Kıyamadın… Ben, geçmişe kıyamadım Sen kalamadın, kalbine inanamadın Ah, yeniden aşk nasıl zor şimdi Bir kere bile kendinden cayamadın Kalamadın Kıyamadın

Sessiz Hikayem Kırılmadım bükülmedim sonu belliydi Tekrarladım kendimi eski ezber gibi Savunmadım direnmedim yolunu çizmiştin Hazırladım kendimi sonsuz gidiş gibi Sessiz hikayemi, aldattım kendimi O gün bu gün belli *** Azalmadım tükenmedim kalanı sindirip Toparladım kendimi yenilenmiş gibi Yalanladım içimdeki derin darbeyi *** Sınırladım sözleri eksik kalmış gibi Sensiz hikayemi, anlattım kendimi O gün bu gün belli *** İhanetin izi, yakalar yaralar bırakmaz Kovunca hiç yol bilmez İki kez kırgın bir kalbe aşk inanmaz *** Savunmadın direnmedin bizi kaybettin Akladın kendini bir suçlu gibi alevlendin gidiyorsun belli Iskaladın gerçeği daha yol bitmedi Kokun bende gizli, tene yalan değdi O gün bu gün belli

Bin Yalan Kanarım Tek Bir Sözünle, Yıkarım Ihaneti Saf Tenimde Kalan Izler Aşkın Devamı, Şunu Bil Azmış Zararı Yok Olur Tüm Izler Zamanlar, Yorulur Aklımda Kalan Yalan Aşklara Kanmak Bitmez Hesabı, Yolu Bil Öğren Yordamı *** Sana Sormam Bir Daha, Aşkta Şanslar Bir Defa Kimilerine Zarar Vermek Yürek Ister Sana Sormam Bir Daha, Aşk Da Kalır Yanımda Yenilerine Karar Vermek Heves Ister *** Her Zaman 1000 Yalan, Yorulmaz Mı Kalbin İhanet Tende Mi? Her Yerde Mi Bozulmuş Yeminler Tükendi Her Zaman 1000 Yalan, Sıkılmaz Mı Kalbin *** İhanet Tende Mi? Her Yerde Mi Bozulmuş Yeminler Tükense De Yenilmemek Lazım Gidenlere, Teslim Olmam Bundan Böyle Yenilmemek Lazım Sitemlere, Teslim Olmam Bundan Böyle

Ben Bilirim Aşk kırar zaman sınar Gün kırılır dün yorulur *** Az olmuş çok olmuş ah giderim Kim gelmiş ne silmiş ben bilirim *** Hayat bana sormadan Dur yerinde hüküm sürme Bu kez bilme savaş verme *** Hayat bana sormadan Aşk acısı yaşatmadan Dur geride biraz bekle Öfken dinse hükmün bitse

Aşk Çizgisi Bir tek zaman yenik düşmez kendine Yenildik kalbimizle boğuşurken Küçük şimdi kazandığım zaferler *** Aşk karşımızda kahraman gibiyken *** Kalbim tek, ruhum bütün Büyüyorum, anlıyorum, affediyorum *** Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni Gitmeli kısalmadan elimdeki çizgisi *** Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni Silmeli uzatmadan yüreğimden izlerini *** Bir tek zaman yenik düşmez kendine Azaldık gurur derdimiz çoğalırken Çalındı dudağından büyülü sözler *** Cümleler sonsuza dek sanıyorken *** Kalbim tek, ruhum bütün Büyüyorum, anlıyorum, affediyorum *** Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni Gitmeli kısalmadan elimdeki çizgisi *** Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni Silmeli uzatmadan yüreğimden izlerini