İzzet Yıldızhan

Tatlı dile, güler yüze Doyulur mu, doyulur mu Aşkınan bakışan göze Doyulur mu, doyulur mu *** Tatlı dile, güler yüze Doyulur mu, doyulur mu Aşkınan bakışan göze Doyulur mu, doyulur mu *** Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Zülüflerin dökse yüze Yâr bâdeyi sunsa bize Lebleri meyime meze Doyulur mu, doyulur mu *** Zülüflerin dökse yüze Yâr bâdeyi sunsa bize Lebleri meyime meze Doyulur mu, doyulur mu *** Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Hem bahara hemi yaza Yârin ettikleri naza Yâr aşkına çalan saza Doyulur mu, doyulur mu *** Hem bahara hemi yaza Yârin ettikleri naza Yâr aşkına çalan saza Doyulur mu, doyulur mu Ah doyulur mu, doyulur mu *** Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı Ah doyulur mu, doyulur mu *** Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı Garibim geldik gitmeye Muhabbetimiz bitmeye Yârinen sohbet etmeye Doyulur mu, doyulur mu *** Garibim geldik gitmeye Muhabbetimiz bitmeye Yârinen sohbet etmeye Doyulur mu, doyulur mu Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı Ah doyulur mu, doyulur mu Canâna kıyılır mı Canânına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı