İzzet Yıldızhan

-
ATTIM ZARI NE GEL
BEN BEKLEREM YAR GELLE
GİTTİ DÖNMEYİ BİLMEZ
GÖZLERİM DÖNDÜ SELLE
VAY VAY
***
NERDEN DÜŞTÜM KUMARA
İŞİM KALDI ALLAHA
ŞANSIM YOK TALİHİM YOK
GENE ZARIM DUBARA
GENE ZARIM DUBARA vay vay vay vay
***
BİR GARİP KUMARDAYAM
HEM DARDA HEM ZORDAYAM
SEVDA KARIN DOYURMAZ
BEN HER GÜN ZARARDAYAM
VAY VAY VAY
-
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
***
Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin.
Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin.
***
Var Miydi, cekip gitmek.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
***
Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
***
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
***
Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin.
Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin.
***
Var Miydi, cekip gitmek.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
***
Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
-
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yağmurla doluyla bu güne geldiiik heyyyy
talan olduk viran olduk kardaş bu nedir
bu nediiir bu nedir
gemimzi kaybetmşiz
deryaaada deryaada deryda
aağ yağmurmdur boranmdır kardaş bu nedir
bu nedir bu nedir kendimize gelemedik
***
anam bu nediiir bu nedir
gemimzi kaybetmşiz
deryadaaaa deryaadaaa deryada
aağ yağmurmdur boranmdır kardaş bu nedir
bu nedir kendimize gelemedik
***
anam bu nediiiir bu nedir
*******ara******
derdimiz çok gülemedik dünyadaaaaa
dünyadaaaaa dünyadaaaa
kulağımız hiç alışkın değil
feryadaaaaaa feryadaaaaa feryada
bak gemimizi kaybetmişiz
***
deryadaaaaaa deryadaaa deryada
aaağ pusulayı şaşırmışız kardaş
bu nediiiir bu nediiiiir
kendimze gelmedik kardş bu nedir bu nedr
bak gemimizi kaybetmişiz
deryadaaaaaa deryadaaa deryada
aaağ pusulayı şaşırmışız kardaş
bu nediiiir bu nediiiiir
kendimizi bulamadık anam bu nediiiiir
bu nedir
-
mağpussana içinde üç
ağaç incir dedo dedo
mağpussana içinde üç
ağaç incir dedo dedo
elimde kelepçe boynumda zincir
aağğ elimde kelepçe boynumda zincir
zincir sallandıkça
heryanım incir dedo dedo
zincir sallandıkça
heryanım incir dedo dedo
ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem
aağ ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem
***
sabah ile uyandım zulama baktım
sabah ile uyandım
zulama baktım dedo dedo
sardım içtim kafayı buldum aklıma düştün
aağ sardım içtim kafayı
buldum aklıma düştün
birgün görmediysem her
gün kahroldum dedo dedo
birgün görmediysem her
gün kahroldum dedo dedo
ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem
aağ ölürem ben ölüreeem ispiyona ölürem
-
Diyarbekir yoluna le
Diyarbekir yoluna
Toydum düştüm toruna le
Toydum düştüm toruna
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Süverek sularına le
Süverek sularına
Bak gözümün yaşına le
Bak gözümün yaşına
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Bu sevdalar boşuna le
Bu sevdalar boşuna
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Bazi köşkü bahçalar le
Bazi köşkü bahçalar
Yâr oturmuş saz çalar le
Yâr oturmuş saz çalar
Delalım kaşı, gözü loy cigerimi parçalar
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
***
Delalım kaşı, gözü ley cigerimi parçalar
***
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
Delalım
-
yuvasız bir kuşa döndüm bulbüledim
güle beni
bir hayaldim düşe döndüm
bağbanidem güle beni
yuvasız bir kuşa döndüm bulbüledim
güle beni
bir hayaldim düşe döndüm
bağbanidm güle beni
***
yarsız devran sürülmüyor
yalın ayak yürnmyor gözüme yol görünmyor
göndermeyin ele beni
ele beni ele beni
düşürmeyn dile beni verin sevdğimi bana
göndermeyin ele beni
vokal kızlar
ele beni elle beni göndermeyin ele beni
***
verin sevdğimi bana düşürmeyin dile beni
***
o yar girer düşlerme hasrt çöker uzrime
ataş koyup içerme döndedrmeyin güle beni
o yar girer düşlerme hasrt çöker uzrime
ataş koyup içerme döndedrmeyin güle beni
yarsız devran sürülmüyor
yalın ayak yürnmyor gözüme yol görünmyor
göndermeyin ele beni
ele beni ele beni
düşürmeyn dile beni verin sevdğimi bana
göndermeyin ele beni
vokal kızlar
ele beni ele beni göndermeyn ele beni
verin sevdğimi bana düşürmeyin dile beni
-
İnsanı yaşatan ümitler gibi
Güneşi getiren saatler gibi
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Bahane arama yol uzun diye
Ret etme aşkımı son sözüm diye
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
-
Hiç aşık oldun mu?
Kalbinle yandın mı?
Sevdiğin senden caydı mı?
Aslında yar benden bıkmazdı
Bir an ayrılmazdı
Sebepsizce kaçmazdı
***
Mutlu olsun şimdi gözleri gönülleri
Ayrıldık ne oldu sanki
aaah Ayrıldık ne oldu sanki
***
Kalbimde aşkın dilimde şarkılar
Sevgilim canım unutulmaz anilar
Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar
Sana ben aşığım unutana kadar
***
Kalbimde aşkın dilimde şarkılar
Sevgilim canım unutulmaz anilar
Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar
***
Sana ben aşığım unutana kadar
***
Hiç aşık oldun mu?
Kalbinle yandın mı?
Sevdiğin senden caydı mı?
Aslında yar benden bıkmazdı
Bir an ayrılmazdı
Sebepsizce kaçmazdı
***
Mutlu olsun şimdi gözleri gönülleri
Ayrıldık ne oldu sanki
aaah Ayrıldık ne oldu sanki
***
Kalbimde aşkın dilimde şarkılar
Sevgilim canım unutulmaz anilar
Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar
Sana ben aşığım unutana kadar
***
Kalbimde aşkın dilimde şarkılar
Sevgilim canım unutulmaz anilar
Seneler geçse de ne fark eder ne çıkar
Sana ben aşığım unutana kadar
-
-
Yillar önce acilmisti aramiz
Yine bugün hatirima sen geldin
Kabuk tutmus küllenmisti yaramiz
Yine bugün hatirima sen geldin
Ayrilik treni gelip gecerken
Sevda daglarini delip gecerken
Hekes kendine bir yar secerken
Yine Bugün Hatirima sen geldin
Ne bir mektup nede haber bekledim
Sir diyerek sevgimizi sakladim
Söyle gecen yillarimi yokladim
Yine Bugün Hatirima sen Geldinn
Ayrilik treni gelip gecerken
Sevda daglarini delip gecerken
Hekes kendine bir yar secerken
Yine Bugün Hatirima sen geldin
-
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
***
Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin.
Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin.
***
Var Miydi, cekip gitmek.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
***
Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
***
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz.
Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz.
***
Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin.
Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin.
***
Var Miydi, cekip gitmek.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
***
Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay.
Var Miydi, aci vermek.
Var Miydi, böyLe sevmek.
AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.
-
Önce TatLi BasLar, ciLeden uzak.
Pembe bir hayaLdir, gercegi azap.
Gün geLir sonunda, kuruLur tuzak.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask.
Gün geLir sonunda, kuruLur tuzak.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask.
***
Kimseye Derdini, anLatamazsin.
Tutarsin diLini, Konusamazsin.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask.
***
YiLLarca uzasa, yiLLarca sürse.
Dünyanin en mutLu, insani etse.
Acisi Hatira, kaLir hep gönLünde.
Yasadigim Askin Adi.
Acisi Hatira, kaLir hep gönLünde.
Yasadigim Askin Adi Yasak Ask.
***
Kimseye Derdini, anLatamazsin.
Tutarsin diLini, Konusamazsin.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask.
***
Kimseye Derdini, anLatamazsin.
Tutarsin diLini, Konusamazsin.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask.
***
Kimseye Derdini, anLatamazsin.
Tutarsin diLini, Konusamazsin.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask.
SucLusun Kendini, Savunamazsin.
Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask.
-
Rüzgar esmez dağlarımda ,
yelin gelsin..
yelin gelsin..
Yağmur yağmaz buralara ,
serin gelsin..
serin gelsin..
***
Eğer senden ayrılırsam ,
ölüm gelsin..
ölüm gelsin..
***
Eğer senden ayrılırsam ,
ölüm gelsin.
ölüm gelsin..
***
leyli leyli ,leyli leyli ,
ölüm gelsin ,ayrılırsam..
***
leyli leyli ,leyli leyli ,
ölüm gelsin ,ayrılırsam..
***
Sen canımdan , öte cansın..
yanar isen , dünya yansın..
***
Sen canımdan , öte cansın..
yanar isen , dünya yansın..
***
Gidersen , al hançeri ,
vur bağrıma vur delinsin..
***
Gidersen , al hançeri ,
vur bağrıma , vur delinsin.
***
leyli leyli ,leyli leyli ,
ölüm gelsin ,ayrılırsam..
***
leyli leyli ,leyli leyli ,
ölüm gelsin ,ayrılırsam..
***
Uzun Hava İyi Gider...