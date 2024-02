İzzet Yıldızhan

Önce TatLi BasLar, ciLeden uzak. Pembe bir hayaLdir, gercegi azap. Gün geLir sonunda, kuruLur tuzak. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. Gün geLir sonunda, kuruLur tuzak. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask. *** YiLLarca uzasa, yiLLarca sürse. Dünyanin en mutLu, insani etse. Acisi Hatira, kaLir hep gönLünde. Yasadigim Askin Adi. Acisi Hatira, kaLir hep gönLünde. Yasadigim Askin Adi Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask. *** Kimseye Derdini, anLatamazsin. Tutarsin diLini, Konusamazsin. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask. SucLusun Kendini, Savunamazsin. Yasadigim Askin Adi, Yasak Ask Yasak Ask.