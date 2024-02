İzzet Yıldızhan

Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Yalvarırım (yalvarırım) uzanıp tutuver ellerimi Yalvarırım (yalvarırım) yaşayalım eskisi gibi Yalvarırım (yalvarırım) senden eksik etme beni Canımın içi, canımın içi Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Yalvarırım (yalvarırım) uzanıp tutuver ellerimi Yalvarırım (yalvarırım) yaşayalım eskisi gibi Yalvarırım (yalvarırım) senden eksik etme beni Canımın içi, canımın içi, canımın içi, canımın içi