İzzet Yıldızhan

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Ağlasammı Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı, ağlamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, hey *** Dura dura bir sel oldum erenler Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı, hey *** Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Bilmem söylesem mi söylemesem mi, hey *** Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi, söylemesem mi, hey

Birisi Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Ben bende değilim, meçhullerdeyim Beni böyle bırakıp gitti birisi Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim Halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Halimi perişan etti birisi Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi Ah, ah halimi perişan etti birisi Her şey yalan olup gitti bir günde Pembe hayallerim soldu ellimde Kendi gitti resmi kaldı benimle Halimi perişan etti birisi

Esme Deli Kış yaşadım yaza ayan Dulda geçti ömrüm benim Kış yaşadım yaza ayan Dulda geçti ömrüm benim Bülbül idim gül arayan Dalda geçti ömrüm benim Bülbül idim gül arayan Dalda geçti ömrüm benim heyy *** Esme deli rüzgar esme Esipte sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme Kanla geçti ömrüm benim heyy Esme deli rüzgar esme Esipte sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme Kanla geçti ömrüm benim heyy *** Sevgiliydim kin verdiler Yaralıydım tuz bastılar Sevgiliydim kin verdiler Yaralıydım tuz bastılar *** Hem övdüler hemde yerdiler Dilde geçti ömrüm benim Hem övdüler hemde yerdiler Dilde geçti ömrüm benim heyy *** Esme deli rüzgar esme Esipte sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme Kanla geçti ömrüm benim heyy Esme deli rüzgar esme Esipte sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme Kanla geçti ömrüm benim heyy Esme deli rüzgar esme Esipte sevdamı kesme Zaten yaram derin deşme *** Kanla geçti ömrüm benim heyy

Oğul başım gene duman bugun gözüm yaşı umman bugun gene kaldım sabahlara ağğğ uykular haramdır bugun uykular haramdır bugun aağğ oğul uykular haramdır bugun *** günlerim sensiz geçiyor hasret yüreğim biçiyor günlerim sensiz geçiyor hasret yüreğim biçiyor bahar gelmiş topragına üstünde güller açıyor bahar gelmiş topragına üstünde güller açıyor eey *** eyvah bu halime benim topraklar basıma benim ben yatakta yatar iken yavrum topraklarda benim hey eyvah bu halime benim topraklar basıma benim ben yatakta yatar iken *** yavrum topraklarda benim eey *** kardeslerim seni sorar sorarlarda rengim solar kardeslerim seni sorar sorarlarda rengim solar *** bilmezler ki gelemezsin ne kış ne yaz ne de bahar bilmezler ki gelemezsin ne kış ne yaz ne de bahar hey *** uyansana ogul uyan dertlerim cok halim yaman senin orada yatışın deli eder beni her an hey uyansana ogul uyan dertlerim cok halim yaman senin orada yatışın deli eder beni her an hey

Sakine Çıkam Nemrut dağına Kurbanam yanağına Gel beraber bakalım Güneşin doğuşuna *** Le le le Sakine Niye gittin tütüne Gel beraber kaçalım Bak gidiyor makine *** Şu Nemrut'a gelsinler Güzelliği görsünler Kurban olayım dostlar Yari bana versinler *** Le le le Sakine Niye gittin tütüne Gel beraber kaçalım Bak gidiyor makine *** Nemrut dağın başında Heykelleri karşında Adıyaman kokuyor Toprağında taşında *** Le le le Sakine Niye gittin tütüne Gel beraber kaçalım Bak gidiyor makine