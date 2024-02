İzzet Yıldızhan

Oğul başım gene duman bugun gözüm yaşı umman bugun gene kaldım sabahlara ağğğ uykular haramdır bugun uykular haramdır bugun aağğ oğul uykular haramdır bugun *** günlerim sensiz geçiyor hasret yüreğim biçiyor günlerim sensiz geçiyor hasret yüreğim biçiyor bahar gelmiş topragına üstünde güller açıyor bahar gelmiş topragına üstünde güller açıyor eey *** eyvah bu halime benim topraklar basıma benim ben yatakta yatar iken yavrum topraklarda benim hey eyvah bu halime benim topraklar basıma benim ben yatakta yatar iken *** yavrum topraklarda benim eey *** kardeslerim seni sorar sorarlarda rengim solar kardeslerim seni sorar sorarlarda rengim solar *** bilmezler ki gelemezsin ne kış ne yaz ne de bahar bilmezler ki gelemezsin ne kış ne yaz ne de bahar hey *** uyansana ogul uyan dertlerim cok halim yaman senin orada yatışın deli eder beni her an hey uyansana ogul uyan dertlerim cok halim yaman senin orada yatışın deli eder beni her an hey

Akreple Yelkovan Bir gemi, bir gölge, iç içe Güneşli bir havada Yüzüne düşenı ışık benim Yüzüne düşen ışık benim Deli deli koşsam da Yarım kaldı yollar Ne kadar uğraşsam da Çözülmedi sırlar Akreple yelkovan Nifak soktu aramıza Seni benimle yazan Bir cankurtaran gerekli Bu deli dolu zaman da bir yalan Zaman geri sardı bizi Defalarca kayıp bir ruh gibi Paramparça olan benim Deli deli kaçan benim

Bu Şehirde Her şeyden vazgeçtim Kalbime yakın olanları Uzak tuttum kendimden Kendimden Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca Kalbime yakın olanları Uzak tuttum kendimden Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca Bu şehirde yalnız kalınca

Bırak Zaman Aksın Bırak Zaman Aksın Üstümden Hayatı İçine Çektin Kadar Bırak Geçmiş Tutun Elimden Sana Huzur Verir Unuttuğun Kadar Kelimeler Anlamsız Hissetmeyince Öylece Dursan Karar Seni Unutmaya Başlar Mı Gizlice Kaçsan Pişmanlıktan Kurtarır Mı Uçsan Karar Seni Unutmaya Başlar Mı Gizlice Kaçsan Pişmanlıktan Kurtarır Mı

Kalan Giden Benim Bu son gündüz Bu son serin gece Boğuk, ölümsüz Baktıkça kendime Bu son gündüz Bu son serin gece Boğuk, ölümsüz Baktıkça kendime Bu söz kalsın Bu son ses içimde Soğuk, ömürsüz Vardıkça kendime Üzülmesin onlar hiç Kalan giden benim Zamansız en çabuk Yanan sönen ateş benim Yanan sönen ateş benim Yanan sönen ateş benim Bugün sonsuz Bu ilk düşen hece Kırık, yarınsız Tek perde kendime Bu son gündüz Bu son serin gece Boğuk, ölümsüz Baktıkça kendime Üzülmesin onlar hiç Kalan giden benim Zamansız en çabuk Yanan sönen ateş benim Üzülmesin onlar hiç Kalan giden benim Zamansız en çabuk Yanan sönen ateş benim Üzülmesin onlar hiç Kalan giden benim Zamansız en çabuk Yanan sönen ateş benim Yanan sönen ateş benim Yanan sönen ateş benim Yanan sönen ateş benim Yanan sönen ateş benim

Kar Bir pazartesi sevinci gibi Arkasından, yanından geçtiğimiz aşk Bıraksam kendimi Yerimden kalksam Yanında dursam ama çok riskli Düşündüm, sen de düşündün mü? Aramıza kar yağdı Düşündüm, sen de düşündün mü? Aramıza kar yağdı Vaktinden önce gelen haber gibi Arkasından, yanından geçtiğimiz aşk Belki bir zaman Biraz rahat duran Başka bir öykü daha az gizli Düşündüm, sen de düşündün mü? Aramıza kar yağdı Düşündüm, sen de düşündün mü? Aramıza kar yağdı Düşündüm Sen de düşündün mü? Düşündüm, sen de düşündün mü? Aramıza kar yağdı Düşündüm, sen de düşündün mü? Aramıza kar yağdı Düşündüm, sen de düşündün mü? Aramıza kar yağdı

Kara Gözyaşı Kara Gözyaşı sözleri Kara gözyaşına geldin Beklenmeyeni buldun Solmuş bir yaprak gibi Süzüldün durdun Ait olmadığın yerde Rol yapan bir çocuk gibi Mutluluğu karış karış Aradın durdun Ama bulsaydın ne olurdu Bulsaydın olurmuydu Bulsaydın... Sıcaklığını yitirmiş Bir adama vuruldun Bir kar tanesi gibi Eridin durdun Ait olmadığın yerde Rol yapan bir çocuk gibi Mutluluğu çaresizce Aradın durdun Ama bulsaydın ne olurdu Bulsaydın olurmuydu Bulsaydın...

Keklik İdim Vurdular Keklik idim vurdular (Keklik idim vurdular) Kanadımı kırdılar (Kanadımı kırdılar) Ben daha ne idim ki (Ben daha ne idim ki) Anamdan ayırdılar Keklik suda eşinir (Keklik suda eşinir) Eşinir de deşinir (Eşinir de deşinir) Benim sevdiğim dilber (Benim sevdiğim dilber) Nerelerde düşünür Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kayalar gölgelendi (Kayalar gölgelendi) Güzeller suya indi (Güzeller suya indi) Her güzelden bir öpüş (Her güzelden bir öpüş) Yine can tazelendi Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Keklik idim vurdular Kanadımı kırdılar Ben daha ne idim ki Eşimden ayırdılar Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Gel gel yanıma keklik Gel gel gel

Ruhum Ayakta Ela gözlerin dipsiz Bir kuyu gibi aldı beni Sanki bir rüya bir sanrı Gizli kalmış bir avuntu Kalbim durmadan kırılsada Ruhum ayakta, baştan başlasak Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak Ela gözlerin dipsiz Bir kuyu gibi sardı beni Sanki bir rüya bu şarkı Gizli kalmış bir aşık şimdi Kalbim durmadan kırılsada Ruhum ayakta, baştan başlasak Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak Sevişmeler hiç yardımcı olmuyor ki Hadi gel öldür beni Kalbim durmadan kırılsada Ruhum ayakta, baştan başlasak Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak

Son Durak Sevişmeler, öpüşmeler Anlık gelen ürpertiler hep yarım, yarım, yarım, kaldı Hayal kurup uzanmalar Sessiz sakin sarılmalar hep yarım, yarım, yarım kaldı Son durakta olduğumuzun Farkına varsam bile Hiç bakmadan, durdum Yanında el ele Gönül kırıp onarmalar Ateşi görünce kabarmalar hep yarım, yarım, yarım kaldı Şehvet dolu konuşmalar Bağırmalar çağırmalar hep yarım, yarım, yarım kaldı Son durakta olduğumuzun Farkına varsam bile Hiç bakmadan, durdum Yanında el ele Bir sonraki düş yok Ne seninle ne de sensiz ben yarım, yarım, yarım kaldım Son durakta olduğumuzun Farkına varsam bile Hiç bakmadan, durdum Son durakta olduğumuzun Farkına varsam bile Hiç bakmadan, durdum Yanında el ele

Yakın Bir ışık düşerse, üstüne basma Daha yakınlaşır, korkarsın Bir leke silmeye gör Leke kalır, sen çıkarsın Bir ışık düşerse, üstüne basma Gözlerine basarsın Bir gölge nereye gider? Gözlerince gider, bakarsın Bakarsın gider, gözlerinden Leke olur, peşinden bakarsın Bir ışık düşerse, üstüne basma Gözlerine basarsın Bir ışık düşerse, üstüne basma Gözlerine basarsın Bir ışık düşerse, üstüne basma Gözlerine basarsın Bir ışık düşerse, üstüne basma Gözlerine basarsın Bir ışık düşerse (Işık düşerse) (Işık düşerse) (Işık düşerse) Gözlerine basarsın Bir ışık düşerse, üstüne basma Gözlerine basarsın