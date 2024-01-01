İzzet Yıldızhan

Tellal Başım Bir Ulu Şehide Tellallığım Var Ben Tellalım Pazar Başım Alidir Benim Efendim Eksik Alıp Artı Satsam Yine Kar Ben Tellalım Pazar Başım Alidir *** Irıza Malıdır Alıp Sattığım *** Üçler Beşler Kırklar Pazar Ettiğim Benim Efendim İmam Caferden Dükkanı Tuttuğum Ben Tellalım Pazar Başım Alidir *** Viraniyem Her Dem Hakka Yeterim Tellal Olup Şu Alemi Gezerim Benim Efendim Kudretten Dükkanım Kendi Pazarım

Alacağım Kaldı Sende Kaybettim seni bulamam Kaybettim seni bulamam Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır İçimde buruk acılar Yanar ha yanar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Kaybettim seni bulamam Kaybettim seni bulamam Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Başkasıyla avunamam Kara yaslardayım artık Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır Yağan yağmur gözyaşımdı Esen rüzgâr feryadımdır İçimde buruk acılar Yanar ha yanar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar Ağlattın anamı bitirdin sevdamı Sen aldın canımı oldum yar Alevlerde yan dayan gönlüm dayan Gittiğin o an bittim yar

Bülbül Meded ya sahib-el imdat! *** İsmi sübhan virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül *** Ötme bülbül ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter, Bir de sen dert etme bülbül. *** Bilirim âşıksın güle Gülün hâlinden kim bile. Bahçedeki gonca güle Dolaşıp söz atma bülbül. *** Ötme bülbül ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter, Bir de sen dert etme bülbül. *** Bilirim âşıksın verde, Cünûnun var gâyet serde. Şu sînemde olan derde Bir de sen dert katma bülbül. *** Ötme bülbül ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter, Bir de sen dert etme bülbül. *** Pervâz vurup uçar mısın, Deniz deryâ geçer misin? Bencileyin nâçâr mısın? Sen de hâlin söyle bülbül. *** Ötme bülbül ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter, Bir de sen dert etme bülbül. *** A bülbülüm uslu musun, Kafeslerde besli misin? Bencileyin yaslı mısın? Garip garip ötme bülbül. *** Ötme bülbül ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter, Bir de sen dert etme bülbül. *** Yunus vücûdun pâk derken, Cihanda mislin yok derken, Seher vakti "hakk hakk" derken Bizi de unutma bülbül. *** Ötme bülbül ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter, Bir de sen dert etme bülbül

Diyarbekir Açar kan kırmızı yediverenler Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi *** Bak ellerim buz tuttu, üşüyorum da Zemheri de uzadıkça uzadı Nelere, nelere baskın gelmez ki? Seni düşünmenin tadı *** Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi Seni baharmışın gibi düşünüyorum Seni Diyarbekir gibi *** Açar kan kırmızı yediverenler Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan *** Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan Ve kar yağar bir yandan Ve kar yağar bir yandan Ve kar yağar bir yandan

Kıyamam AH CANIM CIKSA BU SEVDA CIKMAZ ICIMDEN HALA SANA ÖKSÜZÜM SEVDANA YETIM GÖZLERIN SIMDI KIME EMANET DELI GIBI YAKAR BENI HASRETI *** NE GECELER DEVIRDIK NE SEVDALAR YASADIK SESSIZ SEDASIZ GITTI KADERI YASAMADIK *** KIYAMAM,KIYSAYDIM GIDERKEN KIYARDIM SANA KIYAMAM,GÖZÜMÜ SILAH GIBI DAYADIM SANA

Pala Remzi Tüfeng aldım çıktım keklik avına Ta Urfa'dan geldim Botan çayına Aşiretler bir yiğidi metheder Pala Remzi derler onun namına vay vay Vay vay Remzi Alem Remzi'den razı *** Sordum namın verdiler Pala Remzi dediler Pala bıyığı değil Yüreğidir dediler *** Remzi yücelerden çıkıp bakarmış Arasıra İlhan'ına uğrarmış Mevlam tek hükümdar O'dur var eden Varıp görün ne yürekler yaratmış Vay vay vay Remzi Alem Remzi'den razı *** Aleme bir gül gerek Yiğitlere pir gerek Menzile varmak için Remzi'yi bilmek gerek

Yine Sensizim Yine hasret yığın yığın Yine gönlüm darmadağın Bırak beni ağlayayım Bugün yine bugün yine Bugün yine sensizim Ellerimdin ellerim yok Gözlerimdin gözlerim yok Seviyorken herşeyden çok Yine sensiz bugün sensizim Yüreğimde ateş gibi Canevimde vurgun gibi Geldi çattı ecel gibi Bugün yine bugün yine Bugün yine sensizim Ellerimdin ellerim yok Gözlerimdin gözlerim yok Seviyorken herşeyden çok Yine sensiz bugün sensizim

İğne Attım Tarlaya İğne attım tarlaya (Vıy vıy zalım zalım) İğne attım tarlaya (Vıy vıy zalım zalım) Pırıl pırıl parlıya(Vıy vıy zalım zalım) Pırıl pırıl parlıya(Vıy vıy zalım zalım) Kız oğlanın yanında (Le le zalım zalım) Kız oğlanın yanında (Le le zalım zalım) Ah dedikçe terliye (Vıy vıy zalım zalım) Ah dedikçe terliye (Vıy vıy zalım zalım) *** Karanfili budama (Le le zalım zalım) Karanfili budama (Le le zalım zalım) Sefa geldin odama (Vıy vıy zalım zalım) Sefa geldin odama (Vıy vıy zalım zalım) Hakikatli yâr isen (Le le zalım zalım) Hakikatli yâr isen (Le le zalım zalım) Sen git söyle babana(Vıy vıy zalım zalıM Sen git söyle babana(Vıy vıy zalım zalıM *** Haruç ince geçilmez(Vıy vıy zalım zalım) Haruç ince geçilmez(Vıy vıy zalım zalım) Su bulanık içilmez (Le le zalım zalım) Su bulanık içilmez (Le le zalım zalım) Bana derler yardan geç (Vıy vıy zalım zalım) Bana derler yardan geç (Vıy vıy zalım zalım) Yar şirindir geçilmez (Vıy vıy zalım zalım) Yar şirindir geçilmez (Vıy vıy zalım zalım)