İzzet Yıldızhan

Telli Turnam Telli turnam selam götür Sevgilimin diyarına Telli turnam selam götür Sevgilimin diyarına *** Üzülmesin ağlamasın Belki gelirim yarına, cananıma Üzülmesin ağlamasın Belki gelirim yarına, cananıma *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar, ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım eller yanmasın Sevdanın aşkın narına, cananıma *** Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı *** İki damla yaş süzüldü Gözlerimin, pınarına, pınarına İki damla yaş süzüldü Gözlerimin, pınarına, pınarına *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar, ayrılmasın, ayrılmasın Ben yandım eller yanmasın Sevdanın aşkın narına, cananıma *** Ben yandım eller yanmasın Sevdanın aşkın narına, cananıma

Canımın İçi Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Yalvarırım (yalvarırım) uzanıp tutuver ellerimi Yalvarırım (yalvarırım) yaşayalım eskisi gibi Yalvarırım (yalvarırım) senden eksik etme beni Canımın içi, canımın içi Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Seni öyle severim ki Gözlerine inanamazsın Bir anda kalbinin sesi olurum Baktığın her yerde güneş gibi doğarım Canımın içi, canımın içi Yalvarırım (yalvarırım) uzanıp tutuver ellerimi Yalvarırım (yalvarırım) yaşayalım eskisi gibi Yalvarırım (yalvarırım) senden eksik etme beni Canımın içi, canımın içi, canımın içi, canımın içi

Yaprak Gibi Yaprak gibi düştüm, yerden alsana Elden hayır gelmez, benim olsana İşte yine gözüm yaşlı Görmek istemiyor senin yüzünden *** Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim Herkes sever mesut, bense dertliyim Paramparça olmuş güzel gençliğim Dünyamı kararttım senin yüzünden *** Gülen gözler pınar olmuş baksana Hasretin bir feryat, artık duysana Boşa geçti bütün ömrüm Mutlu olamadım senin yüzünden *** Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim Herkes sever mesut, bense dertliyim Paramparça olmuş güzel gençliğim Dünyamı kararttım senin yüzünden

Bu Ataşı Söndüremem Bağrımda bir ataş yani Yel vurdukca alavlaniy Gözlerim yollarda kaliy Gelmez aşkın bezirgani vay *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem İntizarım bitmez yaram Arzu halim bildiremem vay *** Dalda kuruyan yaprağam Ne ölüyem nede sağam Aşkın ile cehennemde cayır cayır yanacağam Aşkın ile cehennemde cayır cayır yanacağam vay

Gençliğim Hep yalan hep yalan Ellerin gözlerin İçi boş sözlerin Yalan Yanarım halime yanarım Gençliğim nerede *** Amman amman halim yaman Başım duman Dağlar gibi bir çareyim *** Ellerin gözlerin İçi boş sözlerin Yalan Yanarım halime yanarım Gençliğim nerede *** Düştüm dara Düştüm dara Halimi sormayan Dostların sözleri yalan Yanarım halime yanarım Gençliğim nerede

Acım Saklı Acım saklı yüreğimde, bir bilsen ne haldeyim. Her anım seninle dolu, çıldırmak üzereyim. *** Ah vıcdanın sızlar belki, eski günler hatırına, Benim sana olan aşkım, sığmaz şarkı satırına. *** Seviyorum bir tek seni, affedip bir dönsen geri. Gittiğin o günden beri, Allah şahid yangınlardayım.

Vara Vara Mutluluk günlerim uzun sürmedi O günden bu güne yüzüm gülmedi Uğrunda ölürdüm kıymet bilmedi Bir daha sevmeye tövbeler olsun *** Vara vara vara vardım bir karara Gönlümü kapattım hain sevdalara Artık üzülmek yok o vefasız yara Söyleyin aşkını gömdüm mezara *** Seviyor sanmıştım vefasız çıktı Dünyamı bir anda başıma yıktı İhaneti beni derinden sarstı Bir daha sevmeye tövbeler olsun

Maralım maralıyam maralıyam avcı vurmuş yaralıyam beni vuran avcı değil bir esmere sevdalıyam hadi hadi gelmedi kekliğim yar nedir senden çektiğim feryadımı duymuyorsun yetmezmi bana ettiğin bu dağların gülümüsen yar gönlümün bülbülüsen hasretinden yanıyorum derdime derman olmısen hadi hadi gelmedi kekliğim kız nedir senden çektiğim feryadımı duymuyorsun yetmezmi bana ettiğin

Dede Yine Yüz Aydır (UH) Ah aman aman Dede gine yüz aydır Kaşlar keman yüzaydır Vallah hergün gördüğüm Yarı öz anam oğlu Görmemişem yüzaydır Yüreğimin başı yanıktır

Gardaş İçimde bir yara vardı Sarılmaz ki saram gardaş Buralarda durmak zordur Durulmaz ki duram gardaş *** Kayboldu güneşim ayım Sanki ışıksız dünyayım Yıkıldı gönül sarayım Kurulmaz ki kuram gardaş *** Der Hüdai yandım düne Çok acıdım geçen güne Biri kırka kırkı bine Yarılmaz ki yaram gardaş

Mapushane Ne acıdır mapushane havası Çocoklar ağlıyor ister babasını Hakkıma verdiler idam cezasını Mapushanr senide yapan kör olsun *** Gider gelir mazgalardan bakarım Gömlek seni ateşlere yakarım Ben de bu mapushaneden kurtulursam Çok canları yakarım

Delilo Dama çıkmış bir güzel Delilo, delilo hayraney Damın etrafı gezer Delilo, delilo kurbaney *** Elinde bir deste gül Delilo, delilo hayraney Kendi gülünden güzel Delilo, delilo kurbaney *** Ah lele le le le le lele Vah lele le le le le Ah lelle le le le le lele Vah lele le le le le *** Delilo, delilo hayraney *** Karşıda görünürsün Delilo, delilo hayraney Çarşafa bürünürsün Delilo, delilo kurbaney *** İpek çarşaf içinde Delilo, delilo hayraney Ne güzel görünürsün Delilo, delilo kurbaney *** Ah lele le le le le lele Vah lele le le le le Ah lelle le le le le lele Vah lele le le le le *** Delilo, delilo hayraney *** Delilo, delilo hayraney Delilo, delilo kurbaney Delilo, delilo hayraney Delilo, delilo kurbaney *** Ah lele le le le le lele Vah lele le le le le Ah lelle le le le le lele Vah lele le le le le *** Delilo, delilo hayraney Delilo, delilo kurbaney