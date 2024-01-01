Üçü Güzel Şarkı Sözleri
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İzzet Yıldızhan
Üçü Güzel
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Gidenin üçü güzel,
Ardında saçı güzel,
Saçı başını yesin,
Yolda yürüşü güzel,
***
Oy güzel, güzel,
Gerdana altın dizer,
Elinde bir deste gül,
Kendi gülünden güzel,
***
Giderim Sivas üstü,
Antep yoluma düştü,
Giderim tez dönemem,
O yar aklıma düştü