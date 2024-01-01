İzzet Yıldızhan

Var Mıydı HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. *** Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin. Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin. *** Var Miydi, cekip gitmek. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. HaLimi Soran oLmaz, yarami saran oLmaz. Sensiz bir mechuLdeyim, Bu canim bedende durmaz. *** Ah Insafin kurusun senin, AtesLerde yansin Tenin. Yinede senden vazgecmem, Sana söz sana yemin. *** Var Miydi, cekip gitmek. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi. *** Var Miydi, cekip gitmek ay ay ay ay. Var Miydi, aci vermek. Var Miydi, böyLe sevmek. AyriLmak Bu kadar koLaymiydi.

Malum (Remix Vs) Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim

Malum (Remix) Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim

Malum Ozan Malum Şarkı Sözü Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Kolay değil birine bağlanıp ondan vazgeçmek Her şeyi kadere bağlayıp nasip buymuş demek Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Yaşanan onca şey ortada onlarında mı bi hatırı yok? Elini vicdanına koysana yoksa sende O da mı yok? Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim Bundan sonrası malum Darma duman bu ara benim halim… Halim Bana bu kim diye soruyorlar Adı önemli değil o bir zalim… Zalim

Sönmüyor Ateşimiz (Remix) Ya kendini bırak bana yada beni bana bırak da yaşayayım Bu nasıl ayrılık bir daha gelme gelmede alışayım *** Ben senin yalnız kalışkarında tek adresin olamam Ya benim ol herşeyinle yada unut herşeyimle *** Yıllardır denedik olmadı suç biraz bende birazda sende Ama uzatmayalım artık sakın bir daha gelme *** Sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor Ayrılık zor ama beraberkende olmuyor *** Yazılmışsa bir kez ilahi kalemle kaderimiz Hiç bir kalem kaderi silip baştan yazmıyor

Sönmüyor Ateşimiz Ya kendini bırak bana yada beni bana bırak da yaşayayım Bu nasıl ayrılık bir daha gelme gelmede alışayım *** Ben senin yalnız kalışkarında tek adresin olamam Ya benim ol herşeyinle yada unut herşeyimle *** Yıllardır denedik olmadı suç biraz bende birazda sende Ama uzatmayalım artık sakın bir daha gelme *** Sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor Ayrılık zor ama beraberkende olmuyor *** Yazılmışsa bir kez ilahi kalemle kaderimiz Hiç bir kalem kaderi silip baştan yazmıyor