Osmanlı Türk Müziği Antolojisi Şarkı Sözleri
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İzzet Yıldızhan
Osmanlı Türk Müziği Antolojisi
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Yaprak gibi düştüm, yerden alsana
Elden hayır gelmez, benim olsana
İşte yine gözüm yaşlı
Görmek istemiyor senin yüzünden
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Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim
Herkes sever mesut, bense dertliyim
Paramparça olmuş güzel gençliğim
Dünyamı kararttım senin yüzünden
***
Gülen gözler pınar olmuş baksana
Hasretin bir feryat, artık duysana
Boşa geçti bütün ömrüm
Mutlu olamadım senin yüzünden
***
Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim
Herkes sever mesut, bense dertliyim
Paramparça olmuş güzel gençliğim
Dünyamı kararttım senin yüzünden
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Cismin gibi ruhun da güzel zannedip ey mah
Sevmiş idi kalbim seni ancak seni billah
Ruhum meğer o hoş bedenin aksi imiş pek
Aldanmaz iken didemi aldattı gözün ah.
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Her zaman bir Vâmık u 'Azrâ olur 'âlem bu ya
Nev-be-nev efsâneler peydâ olur 'âlem bu ya
Kabz u bastı kıl tefekkür 'âleminde ol gönül
Fasl-ı sermânın sonu germâ olur 'âlem bu ya
Görme ahkar kimseyi cânâ kader mechûldür
Hakk'ın ednâ bir kulu a'lâ olur 'âlem bu ya
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Neş’eyle geçen ömrümü eyvah keder ettin
Şen gönlümü bir kül gibi yaktın heder ettin
Yıllar yılı zâlim bana sen bak neler ettin
Şen gönlümü bir kül gibi yaktın heder ettin
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Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim
Yok ki bir yar-i şefikim hal-i zarı söyleyim
Olsa da şimden gerü gönlüm yıkıldı neyleyim
Bu harabad-ı gamda ne var ki peyleyim
Nale ney eşkım şarab dildarım olsun
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Bî-karar olmaktı sevmekten murâdı gönlümün
Bir karar ettim fakat ah dün de sen var olmadın
Bahtiyâr olmaktı sevdadan muradı gönlümün
Bahtiyar düşman kesildi sen bana yar olmadın.
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Bir hoş hırâm tâze civân aldı gönlümüz
Dâm-ı hayâl-i zülfe düşüp kaldı gönlümüz
Her dem visâl-i va’d ile aldar o işve-bâz
Bahr-i ümmîd-i vasla gelip daldı gönlümüz
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Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü kağıthâne’de
Çağlayan fevvâre-i hun-i ciğer dil-hânede
Bakma, kaç âhu hırâmım tutmasın bu kan seni
Çağlayan fevvâre-i hun-i ciğer dil-hânede
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Çalıma Bak Efede (Haydindi Efede)
Nasıl Durmuş Tepede (Haydindi Tepede)
Açık Saçık Bele De (Haydindi Bele De)
Tarabulus Fese De (Haydindi Fese De)
Başı Göğe Eriyor (Haydindi Eriyor)
Bulutlara Giriyor (Haydindi Giriyor)
Efe Delikanlıdır (Haydindi Kanlıdır)
Şanlıdır Hem Anlıdır (Haydindi Anlıdır)
Gözleri Dumanlıdır (Haydin Dumanlıdır)
Sanki Dokuz Canlıdır (Haydindi Canlıdır)
Feleğe Taş Atıyor (Haydindi Atıyor)
Halka Tafra Satıyor (Haydindi Satıyor)
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Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh
Sevmiş idi kalbim seni, ancak billâh
Ruhun meğer o hoş bedenin aksi imiş pek
Aldanmaz iken, didemi aldattı gözün ah
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