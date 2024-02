Yeah… energy Hey yo Supa Dups, let’s go get em J. Perry alongside Tony Mix Konsèy Entènasyonal Ou wo…let’s go [Hook] Ti cheri pou jan m wè w ap danse a, fòk mwen ba w konsèy Konsèy (rpt) Ti manman pou jan m wè w ap gade m nan, vini m ba w konsèy Konsèy (rpt) Men bagay la Hey (rpt) Men bagay la Put em up say (2x) Put em up say “Hey!” Men bagay la Hey (rpt) Ou wo … [Verse 1] Pou jan m wè w parèt nan club sa la a tou limen (Tonèrrr) Tout nèg ap gade e ou konnen yo anvi manyen (E pa kounya) Mwen wè w ap tease, tease fè yo fè yo fè tenten O entèresant ou gen vibe, li rive sou mwen W ap kale kò w, kale kale kò w konsa Ou dis sou dis, mwen renmen jan w manyen m nan la (Ha ha) Ou wo, kounyan la m pral pale avè w Pare kò w pou tande (Lady) [Hook] [Verse 2] Baby ou seksi, ou fre, ou konnen w move (Ou wo) Pa bezwen fè stil avè m, deja konnen se mwen w vle (Tonèrrr) Mizik la good, n ap fè lobèy, fè lòbèy nan club la tankou aktè Hollywood (Ha ha) Ou ou ou, ou met tout moun sou sa Jan w danse byen byen byen, g on jan ou tòdye kò w la Fò n ale lwen lwen lwen pou m ka ba w bon konsèy la O w a tande, cheri lè m pale avè w, w a rive jouk nan syèl pou wè ak Bondye [Hook] [Outro] Let’s go O ma, ban m ba w konsèy, ban m ba w konsèy bebi (4x) O mami mami, o o mami (4x) Ti cheri pou jan m wè w ap danse a, fòk mwen ba w konsèy