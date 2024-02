Yes Rasta, all a mi grand people dem belong to Africa So a so we a wuk fi di giddion hot, Haili Angola, Angola papa mama Africa Gola, Angola Angola, Angola papa masha mala Gola, Angola Mi bun di fire hot pon babylon Nah tek no chat from Babylon Cause a you corrupt the ghetto yutes wid unno wicked act unno babylon When mi walk i trample down babylon Talk and rawt down babylon Unno always deh yah wid you clans and plans Wah come trap binji man Unno tink unno can come tek mama Africa from we again No unno can come tek mama Africa from we again Unno can come tek mama Africa from we again No unno can come tek mama Africa from we again True religion unno bomb down a Lebonon Lick yuh self and a blame Afghanistan Wid unno try and cons implement a plan Dem you go dig down Saddam Mi see you a draw nearer and nearer But the oil mama got nah go share yah Oh mi nah get scared fi defend di square Opressah Marlon Gayle Unno tink unno can come tek mama Africa from we again No unno can come tek mama Africa from we again Unno can come tek mama Africa from we again No unno can come tek mama Africa from we again Dem nuh like when we yad inna di hills Dem wah we stay yah fi pay dem bills When you think you a save little cabagge Dem alone a count off the mills Its an authentic reggae beat Mek mi skank off the shoes affa mi feet A get three Peter Tosh, Two Bob Marley and di little Beres Sound sweet No unno can come tek mama Africa from we again Unno tink unno can come tek mama Africa from we again No unno can come tek mama Africa from we again Unno tink unno can come tek mama Africa from we again So di binji can a call Angola, Angola papa mama Africa Gola, Angola Angola, Angola papa masha mala Gola, Angola Mi bun di fire hot pon babylon Nah tek no chat from Babylon Cause a you corrupt the ghetto yutes wid unno wicked act unno babylon When mi walk i trample down babylon Talk and rawt down babylon Unno always deh yah wid you clans and plans Wah come trap binji man Unno tink unno can come tek mama Africa from we again No unno can come tek mama Africa from we again