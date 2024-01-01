Jale Parıltı

Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca *** Sinemi yaralar yar oy Dil gizli gizli dil gizli gizli *** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçenin gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez *** Gönülden gönüle gider yar oy Yol gizli gizli yol gizli gizli *** Seher vakti garip bülbül öterken Kirpiklerin oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken *** Kimseler duymadan yar oy Gel gizli gizli gel gizli gizli

Allı Turnam Allı turnam, ne gezersin havada Allı turnam, ne gezersin havada Devrildi arabam, kaldım burada Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ne onmadık kulumuşsum dünyada Ne onmadık kulumuşsum dünyada Akşam oldu, allı turnam, dön geri Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey Allı turnam, bizim ele varırsan Allı turnam, bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey Yâr bizi sual eden olursa Yâr bizi sual eden olursa Boynu bükük, benzi soluk var, söyle Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey

Ellerini Çekip Benden ELLERİNİ ÇEKİP BENDEN YARİM BUGÜN GİDER OLDU HEM SEVER HEM SEVİLİRDİM BU AYRILIK NEDEN OLDU *** YAR AŞKIYLA YANA YANA AYRI DÜŞTÜM ELLERE BEN AMA SENDEN AYRI GEZEN YÜREK DEĞİL BEDEN OLDU *** YANDI YÜREK KEBAP OLDU GÜL BAHÇEMDE HAZAN OLDU BELKİ SENDEN AYRILMAZDIM BU AYRILIK NEDEN OLDU

Oy Asiye Ağasarın Balını (Da) Gel Salını Salını Adam Cebinde Daşır (Da) Senin Gibi Gelini Oğol Nazim'im Oğol *** Oy Asiye Asiye Tütün Goydum Kesiye Anan Seni Verecek De Bir Bağ Pirasiya (Bir Evlek Pirasiya) Oğol Nazim'im Oğol *** Sis Dağının Başları (Da) Kesme Kesme Daşları Adamı Öldürüyü Nazlı Yarin Gaşları Oğol Nazim'im Oğol *** Oy Asiye Asiye Tütün Goydum Kesiye Anan Seni Verecek De Bir Bağ Pirasiya (Bir Evlek Pirasiya) Oğol Nazim'im Oğol *** Sis Dağının Başları (Da) Küfür Küfür Esiyu Baban Bu Yıl Gurbanı (Da) Çifter Çifter Kesiyu Oğol Nazim'im Oğol *** Oy Asiye Asiye Tütün Goydum Kesiye Anan Seni Verecek De Bir Bağ Pirasiya (Bir Evlek Pirasiya) Oğol Nazim'im Oğol

Çok Geç Olmadan Yıllarca bekledim, baktım çare yok Sana bu sevgi bu aşk, anladım ki çok Ne yazık boş yere, geçip gitti günler Kaç bahar geçti bak, soldu hep güller *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim, sabah olmadan Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim çok geç olmadan *** Yalnız biz değiliz sevip ayrılan Sonunda ben oldum, bak yalnız kalan Yok artık gönlümde, ne aşk ne de sevgi İstemem artık git, istemem seni *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim çok geç olmadan

Kadere Bak Özlesem De Seni Her An Ağlasam Da Olmaz Duyan Beni Senden Ayrı Koyan Kadere Bak, Kadere Bak *** Bir Gönlüm Var Hayal Kuran Hasret Doldum Buram Buram Beni Yerden Yere Vuran Kadere Bak, Kadere Bak *** Dertle Doldum Genç Yaşımda Bin Hatıra Gözyaşımda Ne Çileler Var Başımda Kadere Bak, Kadere Bak