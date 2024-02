Gönül dağı yağmur yağmur Boran olunca Akar can özümde Sel gizli gizli Bir tenhada Can cananı bulunca Sinemi yaralar Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy Dil gizli gizli dil gizli gizli Dil gizli gizli dil gizli gizli Dost elinden gel Olmazsa varılmaz Rızasız bahçenin Gülü verilmez Kalpten kalbe bir yol Vardır görülmez Gönülden gönüle giden Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy Yol gizli gizli Yol gizli gizli Gönülden gönüle giden Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy Yol gizli gizli yol gizli gizli Yol gizli gizli yol gizli gizli Seher vakti garip garip Bülbül öterken Kirpiklerin ok ok Yar yar cana batarken Cümle alem Uykusunda yatarken Kimseler görmeden Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy Gel gizli gizli gel gizli gizli Gel gizli gizli gel gizli gizli Gönülden gönüle giden Yar oy yar oy yar oy Gönülden gönüle giden Yar oy yar oy yar oy