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7/24 Dinle Damardan

Damardan Şarkı Sözleri

Jale Parıltı Damardan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Jale Parıltı Damardan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Damardan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Jale Parıltı

Jale Parıltı

Damardan

  • Kadere Bak

  • Allı Turnam

  • Gönül Dağı

  • Ellerini Çekip Benden

  • Oy Asiye

  • Çok Geç Olmadan

  • Yalancı

  • Veda

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