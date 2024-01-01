Jale Parıltı

Salla Şarkı Sözleri
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Talihin elinde oyuncak oldum
Kader böyle imiş, buymuş alın yazım
Talihin elinde oyuncak oldum
Kader böyle imiş, buymuş alın yazım
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Zalim elinde sarardım, soldum
Şimdi gönlüm kırık, yaralı kuşum
Zalim elinde sarardım, soldum
Şimdi gönlüm kırık, yaralı kuşum
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Ömrümde gülmedim; yanarım, inan buna
İsterim artık kader gülsün bana
Gençliğim geçti, yazık; ıstıraplar içinde
Acaba bir gün, acaba bir gün, gülecek miyim?
***
Sensiz geçen günler, karanlık gecedir
Gel, sensiz yaşamak; bitmeyen işkencedir
Sensiz geçen günler, karanlık gecedir
Gel, sensiz yaşamak; bitmeyen işkencedir
***
Beklerim yolunu ömür boyunca
Adın, dilimde her an bir hecedir
Beklerim yolunu ömür boyunca
Adın, dilimde her an bir hecedir