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Jale Parıltı Salla Talihin Elinde Oyuncak Oldum - Dilimi Ba Talihin elinde oyuncak oldum Kader böyle imiş, buymuş alın yazım Talihin elinde oyuncak oldum Kader böyle imiş, buymuş alın yazım *** Zalim elinde sarardım, soldum Şimdi gönlüm kırık, yaralı kuşum Zalim elinde sarardım, soldum Şimdi gönlüm kırık, yaralı kuşum *** Ömrümde gülmedim; yanarım, inan buna İsterim artık kader gülsün bana Gençliğim geçti, yazık; ıstıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün, gülecek miyim? *** Sensiz geçen günler, karanlık gecedir Gel, sensiz yaşamak; bitmeyen işkencedir Sensiz geçen günler, karanlık gecedir Gel, sensiz yaşamak; bitmeyen işkencedir *** Beklerim yolunu ömür boyunca Adın, dilimde her an bir hecedir Beklerim yolunu ömür boyunca Adın, dilimde her an bir hecedir Tüm Şarkıları