Jamal Slitine

Hobbi Lak Şarkı Sözleri
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Ah bilsen, bir bilsen duyduklarımı!
sanki, bir dağ ağırlığı kalkacak üzerimden!..
ve nehirler, boşalacak bir anda içerimden!..
sakın bilme...
***
Anlatsan, duyarım bütün güzellikleri!
erir, dağlarımın başındaki kar...
sussan, içerimde kıyamet kopar!..
sakın konuşma...