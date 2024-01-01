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Jamala 1944 1944 When strangers are coming… They come to your house, They kill you all and say, We’re not guilty not guilty. *** Where is your mind? Humanity cries. You think you are gods. But everyone dies. Don’t swallow my soul. Our souls *** Yaşlığıma toyalmadım Men bu yerde yaşalmadım Yaşlığıma toyalmadım Men bu yerde yaşalmadım *** We could build a future Where people are free to live and love. The happiest time. *** Where is your heart? Humanity rise. You think you are gods But everyone dies. Don’t swallow my soul. Our souls *** Yaşlığıma toyalmadım Men bu yerde yaşalmadım Yaşlığıma toyalmadım Men bu yerde yaşalmadım *** vatanima toyalmadim Tüm Şarkıları