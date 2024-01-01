1944 Şarkı Sözleri
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When strangers are coming…
They come to your house,
They kill you all
and say,
We’re not guilty
not guilty.
***
Where is your mind?
Humanity cries.
You think you are gods.
But everyone dies.
Don’t swallow my soul.
Our souls
***
Yaşlığıma toyalmadım
Men bu yerde yaşalmadım
Yaşlığıma toyalmadım
Men bu yerde yaşalmadım
***
We could build a future
Where people are free
to live and love.
The happiest time.
***
Where is your heart?
Humanity rise.
You think you are gods
But everyone dies.
Don’t swallow my soul.
Our souls
***
Yaşlığıma toyalmadım
Men bu yerde yaşalmadım
Yaşlığıma toyalmadım
Men bu yerde yaşalmadım
***
vatanima toyalmadim