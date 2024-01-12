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7/24 Dinle
James Arthur
A Thousand Years
Yabancı Pop
10 Parça | 29:42
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01
A Thousand Years
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02
Impossible
James Arthur
03:27
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03
Say You Won't Let Go
James Arthur
03:30
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04
Can I Be Him
James Arthur
04:06
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05
Train Wreck
James Arthur
03:28
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06
Naked
James Arthur
03:54
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07
Falling Like The Stars
Şarkı Sözleri
James Arthur
03:32
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08
Car's Outside
Şarkı Sözleri
James Arthur
04:06
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09
A Year Ago
Şarkı Sözleri
James Arthur
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