James Arthur

A Thousand Years Heart beats fast Colours and promises How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone All of my doubt suddenly goes away somehow *** One step closer *** I have died every night waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'd love you for a thousand more *** Time stands still Beauty in all she is I will be brave I will not let anything take away What's standing in front of me Every breath, every hour has come to this *** One step closer *** I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'd love you for a thousand more *** And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'd love you for a thousand more *** I love you I'd love you for a thousand I'd love you for a thousand years So in love So in love *** One step closer *** One step closer *** I have died every night waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'd love you for a thousand more *** And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thou-thousand years I'd love you for a thousand more

Arzu Gızım Neşe saçar gül çiçek Gülsün ömrün bahar tek Senin bu şen hayatta ay gızım Hoş gademin mübarek *** Ay menim arzu gızım Ay menim arzu gızım arzu gızım Ömrümün yazı gızım Sevinci nazı gızım arzu gızım *** Dağda duman pek gözel Çiğ çimen ondan özel Galbimde bir arzum var ay gızım Hepsinden sen gözel

Dön Bak Aynaya Her acı geçer dünü unutulur Uzun olsa da gece sabahı bulur Yapılan işin sorusu sorulur Koca dünyada herkes yerini bulur *** Her hüzünde bir umut olsun yakışır insana Bir kıvılcım çakıverip aşka sevmekten korkma *** Dön bak aynaya bu sen misin hatırla Hatırla geçmiş günlerini Dön bak yollara o yolları hatırla Hatırla nerden geldiğini

Garibim Garip geldim dünyaya Şan şöhrete aldanma Bedel ettin aşkımı Yürek kaldı dağlarda *** Ne acılar yaşandı Ne yareler kapandı Uykular haram iken Gülüşlerim yalandı *** Garibim hadi gül biraz Bu bahar dallar kiraz Yaşamak hep böyledir Su biter seller durmaz

Kiziroğlu Bir hışımla geldi geçti peh peh peh Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey heeey Şu dağları deldi geçti Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu *** Ah onla sırdaş olaydım peh peh peh Anadan onbeş olaydım hey hey heeey Ben onla kardeş olaydım Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu *** Hay edenden haya tepe peh peh peh Huy edenden huya tepe hey hey heeeeyyy Köroğlunu suya tepe Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu

Sen Unutma Beni Son deminde akşam merhaba dostum hüzün Yalnızım yine yalnız neredesin iki gözüm *** Böyle mi yaşanır ayrılık acısı Gözlerimden anla yeter Gel de al canımı al da kurtulayım Ayrılık ölümden beter *** Sende unuttum hayalleri Sende unuttum sevilmeyi Bari sen unutma beni Sende unuttum ümitleri Sende unuttum ben her şeyi Bari sen unutma beni *** Yüreğimin kıyısına vurdu minicik bir dalga Tutmalıydım tutamadım kendimi Bi canım var feda etsem sevdamı bilemezsin Bi acım var anlatsam önünü göremezsin Herkes unuttu gitti bende unuttum her şeyi Bari bari sen unutma beni