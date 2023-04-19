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7/24 Dinle James Arthur

James Arthur

Yabancı Pop

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James Andrew Arthur 2 Mart 1988 tarihinde İngiltere’de dünyaya gelmiştir. X Factor 9. sezon birinciliği ile tanınmıştır. Jüri üyesi Nicole Scherzinger'in takımında olan James Arthur, rakibi Jahméne Douglas'ı geride bırakarak 9 Aralık 2012 günü 9. sezon birincisi oldu. Finalde Shontelle - Impossible şarkısını cover olarak söylemiş ve büyük beğeni toplamıştır. The X Factor sonrası Impossible şarkısını yeniden seslendirmiştir. Bu seslendirme 490.000 kopya satarak yılın en hızlı satan teklisi olmuş ve Arthur, İngiltere listelerinde 1. sıraya yükselmiştir. 2013 yılında “James Arthur” ve James Arthur (Deluxe), 2016’da “Back from the Edge”, 2019 yılında ise “YOU” adlı albümlerini piyasaya sürmüştür.

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01

Impossible

Şarkı Sözleri James Arthur 03:27
02

Say You Won't Let Go

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
03

Can I Be Him

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
04

Train Wreck

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
05

Naked

Şarkı Sözleri James Arthur 03:54
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Anne-Marie

Anne-Marie

James Arthur

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