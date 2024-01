James Andrew Arthur 2 Mart 1988 tarihinde İngiltere’de dünyaya gelmiştir. X Factor 9. sezon birinciliği ile tanınmıştır. Jüri üyesi Nicole Scherzinger'in takımında olan James Arthur, rakibi Jahméne Douglas'ı geride bırakarak 9 Aralık 2012 günü 9. sezon birincisi oldu. Finalde Shontelle - Impossible şarkısını cover olarak söylemiş ve büyük beğeni toplamıştır. The X Factor sonrası Impossible şarkısını yeniden seslendirmiştir. Bu seslendirme 490.000 kopya satarak yılın en hızlı satan teklisi olmuş ve Arthur, İngiltere listelerinde 1. sıraya yükselmiştir. 2013 yılında “James Arthur” ve James Arthur (Deluxe), 2016’da “Back from the Edge”, 2019 yılında ise “YOU” adlı albümlerini piyasaya sürmüştür.