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Falling Like The Stars

Falling Like The Stars

Yabancı Pop

10 Parça | 29:42
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Falling Like The Stars

Şarkı Sözleri James Arthur 03:32
02

Impossible

James Arthur 03:27
03

Say You Won't Let Go

James Arthur 03:30
04

Can I Be Him

James Arthur 04:06
05

Train Wreck

James Arthur 03:28
06

Naked

James Arthur 03:54
07

Car's Outside

Şarkı Sözleri James Arthur 04:06
08

A Thousand Years

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
09

A Year Ago

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
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