1973 Şarkı Sözleri
James Blunt 1973 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen James Blunt 1973 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 1973 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Simona
– Simona
You’re getting older
– Yaşlanıyorsun
The journey’s been
– Tatilin cildinde iz bırakmış.
Etched on your skin
– Cildinize kazınmış
***
Simona
– Simona
Wish I had known that
– Keşke bunu bilseymişim:
What seemed so strong has been and gone
– Çok güçlü görünen şeyler geldi ve gitti.
***
I would call you up every saturday night
– Her Cumartesi seni aradım
And we’d both stay out till the morning light
– Ve sabah ışıklarına kadar dışarıda kaldık
And we sang, “here we go again”
– Ve ‘here we go again’ i söyledik.
And though time goes by I will always be
– Ve zaman geçip giderken
In a club with you in nineteen seventy three
– Ben hep bir kulüpte seninle olacağım 1973’te
***
Singing “here we go again”
– “İşte yine başlıyoruz” şarkısını söylüyorum
‘here we go again’i
– ‘yine başlıyoruz
Simona
– Simona
Wish i was sober
– Ciddi olmanı umut ediyorum
So i could see clearly now
– Bu yüzden şu an açıkça görebiliyorum
The rain has gone
– Yağmur dindi.
***
Simona
– Simona
I guess it’s over
– Tahminimce bitti.
My memory plays out to same old songs.
– Hafızam aynı eski şarkı çalmayı bitirdi.
***
I would call you up every saturday night
– Her Cumartesi seni aradım
And we’d both stay out till the morning light
– Ve sabah ışıklarına kadar dışarıda kaldık
And we sang, “here we go again”
– Ve ‘here we go again’ i söyledik.
And though time goes by I will always be
– Ve zaman geçip giderken
In a club with you in nineteen seventy three
– Ben hep bir kulüpte seninle olacağım 1973’te
Singing “here we go again”
– ‘here we go again’i söylüyorken.