James Blunt

Simona – Simona You’re getting older – Yaşlanıyorsun The journey’s been – Tatilin cildinde iz bırakmış. Etched on your skin – Cildinize kazınmış *** Simona – Simona Wish I had known that – Keşke bunu bilseymişim: What seemed so strong has been and gone – Çok güçlü görünen şeyler geldi ve gitti. *** I would call you up every saturday night – Her Cumartesi seni aradım And we’d both stay out till the morning light – Ve sabah ışıklarına kadar dışarıda kaldık And we sang, “here we go again” – Ve ‘here we go again’ i söyledik. And though time goes by I will always be – Ve zaman geçip giderken In a club with you in nineteen seventy three – Ben hep bir kulüpte seninle olacağım 1973’te *** Singing “here we go again” – “İşte yine başlıyoruz” şarkısını söylüyorum ‘here we go again’i – ‘yine başlıyoruz Simona – Simona Wish i was sober – Ciddi olmanı umut ediyorum So i could see clearly now – Bu yüzden şu an açıkça görebiliyorum The rain has gone – Yağmur dindi. *** Simona – Simona I guess it’s over – Tahminimce bitti. My memory plays out to same old songs. – Hafızam aynı eski şarkı çalmayı bitirdi. *** I would call you up every saturday night – Her Cumartesi seni aradım And we’d both stay out till the morning light – Ve sabah ışıklarına kadar dışarıda kaldık And we sang, “here we go again” – Ve ‘here we go again’ i söyledik. And though time goes by I will always be – Ve zaman geçip giderken In a club with you in nineteen seventy three – Ben hep bir kulüpte seninle olacağım 1973’te Singing “here we go again” – ‘here we go again’i söylüyorken.