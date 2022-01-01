Bonfire Heart Şarkı Sözleri
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James Blunt
Bonfire Heart
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Your mouth is a revolver
– Ağzın bir revolver
Firing bullets in the sky
– Gökyüzüne mermi atıyor
Your love is like a soldier
– Aşkın bir asker gibi
Loyal till you dieAnd I’ve been looking at the stars
– Ölene kadar sadık ve ben yıldızlara bakıyordum
For a long, long time
– Çok uzun zamandır
I’ve been putting out fires
– Yangınları söndürüyorum
All my life
– Tüm hayatım boyunca
Everybody wants a flame
– Herkes bir alev ister
But they don’t want to get burnt
– Ama yanmak istemiyorlar
And today is our turn
– Ve bugün bizim sıramız
***
Days like these, lead to
– Bunun gibi günler yol açar
Nights like this, lead to
– Bunun gibi geceler yol açar
Love like ours
– Bizimki gibi aşk
You light the spark in my bonfire heart
– Ateş kalbimdeki kıvılcımı yakıyorsun
***
People like us, we don’t
– Bizim gibi insanlar, biz yapmayız
Need that much
– Buna çok ihtiyacım var
Just some-one that starts
– Sadece başlayan biri
Starts the spark in our bonfire hearts
– Ateş kalplerimizdeki kıvılcımı başlatır
This world is getting colder
– Bu dünya soğuyor
Strangers passing by
– Geçen yabancılar
No one offers you a shoulder
– Kimse sana omuz teklif etmiyor
No one looks you in the eyeBut I’ve been looking at you
– Kimse gözüne bakmıyor ama sana bakıyordum
For a long, long time
– Çok uzun zamandır
Just trying to break through
– Sadece geçmeye çalışıyorum
Trying to make you mine
– Seni benim yapmaya çalışıyorum
Everybody wants a flame
– Herkes bir alev ister
But they don’t want to get burnt
– Ama yanmak istemiyorlar
Well today is our turn
– Peki bugün bizim sıramız
***
Days like these, lead to Nights like this, lead to
– Bunun gibi günler, bunun gibi gecelere götürür,
Love like ours
– Bizimki gibi aşk
You light the spark in my bonfire heart
– Ateş kalbimdeki kıvılcımı yakıyorsun
***
People like us, we don’t
– Bizim gibi insanlar, biz yapmayız
Need that much
– Buna çok ihtiyacım var
Just some-one that starts
– Sadece başlayan biri
Starts the spark in our bonfire hearts
– Ateş kalplerimizdeki kıvılcımı başlatır