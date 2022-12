James Blunt

Your mouth is a revolver – Ağzın bir revolver Firing bullets in the sky – Gökyüzüne mermi atıyor Your love is like a soldier – Aşkın bir asker gibi Loyal till you dieAnd I’ve been looking at the stars – Ölene kadar sadık ve ben yıldızlara bakıyordum For a long, long time – Çok uzun zamandır I’ve been putting out fires – Yangınları söndürüyorum All my life – Tüm hayatım boyunca Everybody wants a flame – Herkes bir alev ister But they don’t want to get burnt – Ama yanmak istemiyorlar And today is our turn – Ve bugün bizim sıramız *** Days like these, lead to – Bunun gibi günler yol açar Nights like this, lead to – Bunun gibi geceler yol açar Love like ours – Bizimki gibi aşk You light the spark in my bonfire heart – Ateş kalbimdeki kıvılcımı yakıyorsun *** People like us, we don’t – Bizim gibi insanlar, biz yapmayız Need that much – Buna çok ihtiyacım var Just some-one that starts – Sadece başlayan biri Starts the spark in our bonfire hearts – Ateş kalplerimizdeki kıvılcımı başlatır This world is getting colder – Bu dünya soğuyor Strangers passing by – Geçen yabancılar No one offers you a shoulder – Kimse sana omuz teklif etmiyor No one looks you in the eyeBut I’ve been looking at you – Kimse gözüne bakmıyor ama sana bakıyordum For a long, long time – Çok uzun zamandır Just trying to break through – Sadece geçmeye çalışıyorum Trying to make you mine – Seni benim yapmaya çalışıyorum Everybody wants a flame – Herkes bir alev ister But they don’t want to get burnt – Ama yanmak istemiyorlar Well today is our turn – Peki bugün bizim sıramız *** Days like these, lead to Nights like this, lead to – Bunun gibi günler, bunun gibi gecelere götürür, Love like ours – Bizimki gibi aşk You light the spark in my bonfire heart – Ateş kalbimdeki kıvılcımı yakıyorsun *** People like us, we don’t – Bizim gibi insanlar, biz yapmayız Need that much – Buna çok ihtiyacım var Just some-one that starts – Sadece başlayan biri Starts the spark in our bonfire hearts – Ateş kalplerimizdeki kıvılcımı başlatır