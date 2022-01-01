Goodbye My Lover Şarkı Sözleri
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James Blunt
Goodbye My Lover
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Did I disappoint you or let you down?
Seni Hayal Kırıklığına mı uğrattım yoksa seni yüzüstü mü bıraktım?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
Kendimi Suçlumu Hissedeyim Yoksa Kaşlarını Çatmana İzinmi Vereyim
'Cause I saw the end before we'd begun,
Çünkü Biz Başlamadan Sonunu Gördüm
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
Evet Gördüm Sarhoş Olmuştun , Biliyordum Kazanacaktım
So I took what's mine by eternal right.
Sonsuz Hakkımı Aldım
Took your soul out into the night.
Ruhunu Geceden Dışarı Çıkardım
It may be over but it won't stop there,
Bitebilir Ama Orda Durmayacak
I am here for you if you'd only care.
eğer umrundaysa sadece senin için varım
***
You touched my heart you touched my soul.
Kalbime Dokundun , Ruhuma Dokundun
You changed my life and all my goals.
Hayatımı Değiştirdin Ve Bütün hedeflerimi
And love is blind and that I knew when,
Ve Aşk sarhoştu Ne Zaman Olduğunu Biliyorum
My heart was blinded by you.
Kalbim Seninle Sarhoştu
I've kissed your lips and held your head.
Dudaklarından Öptüm ve Ellerini Tuttum
Shared your dreams and shared your bed.
Yatağını ve Rüyalarını paylaştım
I know you well, I know your smell.
Seni İyi Biliyorum kokunu İyi Biliyorum
I've been addicted to you.
Sanin tiryakin oldum
***
Goodbye my lover.
Güle Güle Aşkım
Goodbye my friend.
Güle Güle Arkadaşım
You have been the one.
Sen Tek Oldun
You have been the one for me.
Sen Benim için Tek Oldun
***
Goodbye my lover.
Güle Güle Aşkım
Goodbye my friend.
Güle Güle Arkadaşım
You have been the one.
Sen Tek Oldun
You have been the one for me.
Sen Benim için Tek Oldun
***
I am a dreamer but when I wake,
Bir hayalperestim ama uyandığımda
You can't break my spirit - it's my dreams you take.
ruhumu Alamazsın , Aldığın Hayallerimdi
And as you move on, remember me,
Ve giderken Beni Hatırla
Remember us and all we used to be
Bizi hatırla , olduğumuz gibi
***
I've seen you cry, I've seen you smile.
Seni Ağlarken Gördüm , Seni Gülerken Gördüm
I've watched you sleeping for a while.
Seni bir an Uyurken Gördüm
I'd be the father of your child.
Çocuğunun babası olabilirdim
I'd spend a lifetime with you.
Hayatımı Seninle geçirebilirdim
I know your fears and you know mine.
KorkulArını Biliyorum Ve Sende benimKileri
We've had our doubts but now we're fine,
Şüphelerimiz vardı Ama şimdi İyiyiz
And I love you, I swear that's true.
Ve Seni Seviyorum ,Yemin Ederim bu Doğru
I cannot live without you.
Sensiz Yaşayamam
***
Goodbye my lover.
Güle Güle Aşkım
Goodbye my friend.
Güle Güle Arkadaşım
You have been the one.
Sen Tek Oldun
You have been the one for me.
Sen Benim için Tek Oldun
***
Goodbye my lover.
Güle Güle Aşkım
Goodbye my friend.
Güle Güle Arkadaşım
You have been the one.
Sen Tek Oldun
You have been the one for me.
Sen Benim için Tek Oldun
***
And I still hold your hand in mine.
Ve Ellerini Hala tutuyorum benimkinin içinde
In mine when I'm asleep.
benimkinde ben uykudayken
And I will wear my soul in time,
Ve Zamanında Ruhumu giyeceğim
When I'm kneeling at your feet.
Ayaklarına Kapandığımda
***
Goodbye my lover.
Güle Güle Aşkım
Goodbye my friend.
Güle Güle Arkadaşım
You have been the one.
Sen Tek Oldun
You have been the one for me.
Sen Benim için Tek Oldun
***
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
mahvoldum bebeğim mahvoldum
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
Ben Ben Ben mahvoldum