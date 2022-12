James Blunt

Did I disappoint you or let you down? Seni Hayal Kırıklığına mı uğrattım yoksa seni yüzüstü mü bıraktım? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Kendimi Suçlumu Hissedeyim Yoksa Kaşlarını Çatmana İzinmi Vereyim 'Cause I saw the end before we'd begun, Çünkü Biz Başlamadan Sonunu Gördüm Yes I saw you were blinded and I knew I had won. Evet Gördüm Sarhoş Olmuştun , Biliyordum Kazanacaktım So I took what's mine by eternal right. Sonsuz Hakkımı Aldım Took your soul out into the night. Ruhunu Geceden Dışarı Çıkardım It may be over but it won't stop there, Bitebilir Ama Orda Durmayacak I am here for you if you'd only care. eğer umrundaysa sadece senin için varım *** You touched my heart you touched my soul. Kalbime Dokundun , Ruhuma Dokundun You changed my life and all my goals. Hayatımı Değiştirdin Ve Bütün hedeflerimi And love is blind and that I knew when, Ve Aşk sarhoştu Ne Zaman Olduğunu Biliyorum My heart was blinded by you. Kalbim Seninle Sarhoştu I've kissed your lips and held your head. Dudaklarından Öptüm ve Ellerini Tuttum Shared your dreams and shared your bed. Yatağını ve Rüyalarını paylaştım I know you well, I know your smell. Seni İyi Biliyorum kokunu İyi Biliyorum I've been addicted to you. Sanin tiryakin oldum *** Goodbye my lover. Güle Güle Aşkım Goodbye my friend. Güle Güle Arkadaşım You have been the one. Sen Tek Oldun You have been the one for me. Sen Benim için Tek Oldun *** Goodbye my lover. Güle Güle Aşkım Goodbye my friend. Güle Güle Arkadaşım You have been the one. Sen Tek Oldun You have been the one for me. Sen Benim için Tek Oldun *** I am a dreamer but when I wake, Bir hayalperestim ama uyandığımda You can't break my spirit - it's my dreams you take. ruhumu Alamazsın , Aldığın Hayallerimdi And as you move on, remember me, Ve giderken Beni Hatırla Remember us and all we used to be Bizi hatırla , olduğumuz gibi *** I've seen you cry, I've seen you smile. Seni Ağlarken Gördüm , Seni Gülerken Gördüm I've watched you sleeping for a while. Seni bir an Uyurken Gördüm I'd be the father of your child. Çocuğunun babası olabilirdim I'd spend a lifetime with you. Hayatımı Seninle geçirebilirdim I know your fears and you know mine. KorkulArını Biliyorum Ve Sende benimKileri We've had our doubts but now we're fine, Şüphelerimiz vardı Ama şimdi İyiyiz And I love you, I swear that's true. Ve Seni Seviyorum ,Yemin Ederim bu Doğru I cannot live without you. Sensiz Yaşayamam *** Goodbye my lover. Güle Güle Aşkım Goodbye my friend. Güle Güle Arkadaşım You have been the one. Sen Tek Oldun You have been the one for me. Sen Benim için Tek Oldun *** Goodbye my lover. Güle Güle Aşkım Goodbye my friend. Güle Güle Arkadaşım You have been the one. Sen Tek Oldun You have been the one for me. Sen Benim için Tek Oldun *** And I still hold your hand in mine. Ve Ellerini Hala tutuyorum benimkinin içinde In mine when I'm asleep. benimkinde ben uykudayken And I will wear my soul in time, Ve Zamanında Ruhumu giyeceğim When I'm kneeling at your feet. Ayaklarına Kapandığımda *** Goodbye my lover. Güle Güle Aşkım Goodbye my friend. Güle Güle Arkadaşım You have been the one. Sen Tek Oldun You have been the one for me. Sen Benim için Tek Oldun *** I'm so hollow, baby, I'm so hollow. mahvoldum bebeğim mahvoldum I'm so, I'm so, I'm so hollow. Ben Ben Ben mahvoldum