James Blunt

I really want you seni gerçekten istiyorum I really want you seni gerçekten istiyorum Many prophets preach on bended knee Çok Yahudi Azizler'i, kıvırılan dizde vaaz verir. Many clerics wasted wine Çoğu papazlar ziyan edilmiş şarap. Do the bloody sheets Kanlı yapraklarını yapınız. On those cobbled streets mean Şu kaldırım taşı sokaklarında acımasız. I have wasted time Ben,zamanı ziyan ettim. *** Are there silver shores on paradise? Orada cennette gümüş kıyıları var mıdır? Can I come in from the cold? Ben,soğukta içeri girebilir miyim? I killed a man in a far away land Ben,uzak bir ülkede bir adamı öldürdüm. My enemy I'm told. Düşmanım söylenir. *** I really want you to really want me ben gerçekten senı ıstıyorum sen gerçektende beni istiyorsun But I really don't know if you can do that Fakat gerçekten ben bilmiyorum eğer sen onu yaptıysan I know you want to know what's right ben senin istediğini bilirim doğru bilirim But I know it's so hard for you to do that Ama ben biliyorum bunu yapmanın senin için zor olduğunu And time's running out as often it does Dışarıda zamanın geçmesi ve çoğunlukla olduğu gibi. And often dictates that you can't do that Ve çoğunlukla zorla kabul ettirilmeye çalışılır sen onu yapamazsın. But fate can't break this feeling inside fakat kader,bu hissi kesemez That's burning up through my veins Damarlarım boyunca yukarı yazıyor *** I really want you seni gerçekten istiyorum I really want you seni gerçekten istiyorum I really want you now seni gerçekten istiyorum şuanda *** No matter what I say or do Mesele yok ne söylediğim yada ne yaptığım. The message isnt getting through Mesaj üstesinden gelmiyor. And you're listening to the sound ve sen sesini dinliyorsun Of my breaking heart Kırma kalbimi *** I really want you seni gerçekten istiyorum I really want you seni gerçekten istiyorum Is a poor man rich in solitude? Fakir bir adam yalnızlıkta zengin midir? Or will mother earth complain Veya toprak anası şikâyet edecek. Did the beggar pray for a sunny day but güneşli bir günde dua eden dilenci ıçın yapın ama Lady luck for rain Lady şansı yağmur için They say a million people bow and scrape Onlar, bir milyon kişi insanlar yayını söyler ve kazırlar. *** To an effigy of gold Altından bir büstün. I saw life begin Ben, yaşam başlangıcını gördüm And the ship we're in Gemi ve, içerideyiz. And history unfold ve geçmişi ortaya çıkarmayı *** I really want you to really want me ben gerçekten senı ıstıyorum sen gerçektende benı ıstıyorsun But I really don't know if you can do that ama gerçekten bilmiyorum eğer yapabilirsem I know you want to know what's right ben senin ne istediğini bilirim doğru But I know it's so hard for you to do that ama onun senin yapman için zor olduğunu bilirim And time's running out as often it does Dışarıda zamanın yürümesı ve çoğunlukla yaptığı gibi. *** And often dictates if you can't do that Ve emirler çoğunlukta eğer sen onu yapmazsan. But fate can't break this feeling inside Fakat kader içinde bu hissi kesemez That's burning up through my veins Damarlarım boyunca yukarı yazıyor. *** I really want you seni gerçekten istiyorum I really want you seni gerçekten istiyorum I really want you now seni gerçekten istiyorum şuanda *** No matter what I say or do Mesele yok ne söylediğim yada ne yaptığım. The message isn't getting through Mesaj üstesinden gelmiyor *** And your listening to the sound ve sen sesini dinliyorsun of my breaking heart Kırma kalbimi