James Blunt

Oh, before they turn off all the lights Oh onlar tüm ışıkları kapamadan önce I won't read you your wrongs or your rights Seni okumayacağım senin yanlışlarını ya da senin doğrularını The time has gone Vakit geçti *** I'll tell you goodnight, close the door Sana iyi geceler diyeceğim, kapıyı kapatacağım Tell you I love you once more Seni sevdiğimi bir kere daha söyleyeceğim The time has gone Vakit geçti So here it is İşte burada *** I'm not your son, you're not my father Ben senin oğlun değilim sen benim babam değilsin We're just two grown men saying goodbye Biz sadece elveda diyen iki yetişkin adamlarız No need to forgive, no need to forget Affetmeye gerek yok, unutmaya gerek yok I know your mistakes and you know mine Senin hatalarını biliyorum ve sen de benimkileri biliyorsun *** And while you're sleeping I'll try to make you proud Ve sen uyurken ben seni gururlandırmaya çalışacağım So, Daddy, won't you just close your eyes? O zaman babacığım sadece gözlerini kapatmaz mısın? Don't be afraid, it's my turn Korkma, Canavarları kovalama To chase the monsters away Sırası bende *** Oh, well I'll read a story to you Oh pekala sana bir hikaye de okuyacağım Only difference is this one is true Tek farkı bu seferki gerçek The time has gone Vakit geçti *** I folded your clothes on the chair Sandalyede kıyafetlerini katladım I hope you sleep well, don't be scared Umarım iyi uyursun, korkma The time has gone Vakit geldi So here it is İşte burada *** I'm not your son, you're not my father Ben senin oğlun değilim sen benim babam değilsin We're just two grown men saying goodbye Biz sadece elveda diyen iki yetişkin adamlarız No need to forgive, no need to forget Affetmeye gerek yok, unutmaya gerek yok I know your mistakes and you know mine Senin hatalarını biliyorum ve sen de benimkileri biliyorsun *** And while you're sleeping I'll try to make you proud Ve sen uyurken ben seni gururlandırmaya çalışacağım So, Daddy, won't you just close your eyes? O zaman babacığım sadece gözlerini kapatmaz mısın? Don't be afraid, it's my turn Korkma, Canavarları kovalama To chase the monsters away Sırası bende *** Sleep a lifetime Bir yaşam boyu uyu Yes, and breathe a last word Evet, ve son sözcüğünü solu You can feel my hand on your arm Kolunda elimi hissedebilirsin I will be the last one Ben sonuncu olacağım So I'll leave a light on O zaman bir ışığı açık bırakacağım Let there be no darkness in your heart Kalbinde hiç karanlık olmasına izin verme *** I'm not your son, you're not my father Ben senin oğlun değilim sen benim babam değilsin We're just two grown men saying goodbye Biz sadece elveda diyen iki yetişkin adamlarız No need to forgive, no need to forget Affetmeye gerek yok, unutmaya gerek yok I know your mistakes and you know mine Senin hatalarını biliyorum ve sen de benimkileri biliyorsun *** And while you're sleeping I'll try to make you proud Ve sen uyurken ben seni gururlandırmaya çalışacağım So, Daddy, won't you just close your eyes? O zaman babacığım sadece gözlerini kapatmaz mısın? Don't be afraid, it's my turn Korkma, Canavarları kovalama To chase the monsters away Sırası bende