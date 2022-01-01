James Blunt

Same Mistake Şarkı Sözleri
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Tüm Şarkıları
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So while I’m turning in my sheets
-Çarşafıma bürünürken
And once again, I cannot sleep
-Bir kez daha uyuyamıyorum
Walk out the door and up the street
-Dışarı çıkıyorum ve sokak boyunca yürüyorum
Look at the stars beneath my feet
-Ayaklarımın altındaki yıldızlara bakıyorum
Remember rights that I did wrong
-Doğruları hatırlıyorum, yanlış yaptığım
So here I go
-ve işte gidiyorum
Hello, hello& Selam, Merhaba
***
There is no place I cannot go
-Gideceğim bir yer yok
My mind is muddy but
-Aklım karışık fakat
My heart is heavy, does it show
-Kalbim kederli,belli oluyor mu
I lose the track that loses me
-Beni şaşırtan yolu kaybettim
So here I go
-işte gidiyorum
***
Oo oooooo ooo ooo oo oooo…
***
And so I sent some men to fight,
-Ve kavga etmesi için birkaç adam gönderdim,
And one came back at dead of night,
-Ve biri gecenin köründe geri döndü,
Said “Have you seen my enemy?”
-“Düşmanımı gördün mü?”
Said “he looked just like me”
-“Bana benzeyen” dedi.
So I set out to cut myself
-Kendimi görmezden gelmeye başladım
And here I go
– Ve işte gidiyorum
***
Oo oooooo ooo ooo oo oooo…
***
I’m not calling for a second chance,
-İkinci bir şans istemiyorum,
I’m screaming at the top of my voice,
-Avazım çıktığı kadar bağırıyorum
Give me reason, but don’t give me choice,
Cos I’ll just make the same mistake again,
-Bana şeçenek sunma,sadece aynı hatayı tekrar yapacağıma sebep olan bir neden söyle
***
Oo oooooo ooo ooo oo oooo…
***
And maybe someday we will meet
-Ve belki bir gün görüşeceğiz
And maybe talk and not just speak
-ve belki sohbet edeceğiz ve az konuşacağız
Don’t buy the promises ’cause
-Söz alma benden çünkü,
There are no promises I keep,
-Tuttuğum bir söz yok,
And my reflection troubles me
-ve düşüncem beni altüst ediyor
So here I go
-Ve işte gidiyorum
***
Oo oooooo ooo ooo oo oooo…
***
I’m not calling for a second chance,
-İkinci bir şans istemiyorum,
I’m screaming at the top of my voice,
-Avazım çıktığı kadar bağırıyorum
Give me reason, but don’t give me choice,
Cos I’ll just make the same mistake again
-Bana şeçenek sunma,sadece aynı hatayı tekrar
yapacağıma sebep olan bir neden söyle
***
Oo oooooo ooo ooo oo oooo…
***
So while I’m turning in my sheets
-Çarşafıma bürünürken
And once again, I cannot sleep
-Bir kez daha uyuyamıyorum
Walk out the door and up the street
-Dışarı çıkıyorum ve sokak boyunca yürüyorum
Look at the stars
-Yıldızlara bakıyorum
Look at the stars, falling down,
-Kayan yıldızlara bakıyorum
And I wonder where, did I go wrong.
-Ve şaşırıyorum nerede yanlış yaptım diye…