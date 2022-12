James Blunt

So while I’m turning in my sheets -Çarşafıma bürünürken And once again, I cannot sleep -Bir kez daha uyuyamıyorum Walk out the door and up the street -Dışarı çıkıyorum ve sokak boyunca yürüyorum Look at the stars beneath my feet -Ayaklarımın altındaki yıldızlara bakıyorum Remember rights that I did wrong -Doğruları hatırlıyorum, yanlış yaptığım So here I go -ve işte gidiyorum Hello, hello& Selam, Merhaba *** There is no place I cannot go -Gideceğim bir yer yok My mind is muddy but -Aklım karışık fakat My heart is heavy, does it show -Kalbim kederli,belli oluyor mu I lose the track that loses me -Beni şaşırtan yolu kaybettim So here I go -işte gidiyorum *** Oo oooooo ooo ooo oo oooo… *** And so I sent some men to fight, -Ve kavga etmesi için birkaç adam gönderdim, And one came back at dead of night, -Ve biri gecenin köründe geri döndü, Said “Have you seen my enemy?” -“Düşmanımı gördün mü?” Said “he looked just like me” -“Bana benzeyen” dedi. So I set out to cut myself -Kendimi görmezden gelmeye başladım And here I go – Ve işte gidiyorum *** Oo oooooo ooo ooo oo oooo… *** I’m not calling for a second chance, -İkinci bir şans istemiyorum, I’m screaming at the top of my voice, -Avazım çıktığı kadar bağırıyorum Give me reason, but don’t give me choice, Cos I’ll just make the same mistake again, -Bana şeçenek sunma,sadece aynı hatayı tekrar yapacağıma sebep olan bir neden söyle *** Oo oooooo ooo ooo oo oooo… *** And maybe someday we will meet -Ve belki bir gün görüşeceğiz And maybe talk and not just speak -ve belki sohbet edeceğiz ve az konuşacağız Don’t buy the promises ’cause -Söz alma benden çünkü, There are no promises I keep, -Tuttuğum bir söz yok, And my reflection troubles me -ve düşüncem beni altüst ediyor So here I go -Ve işte gidiyorum *** Oo oooooo ooo ooo oo oooo… *** I’m not calling for a second chance, -İkinci bir şans istemiyorum, I’m screaming at the top of my voice, -Avazım çıktığı kadar bağırıyorum Give me reason, but don’t give me choice, Cos I’ll just make the same mistake again -Bana şeçenek sunma,sadece aynı hatayı tekrar yapacağıma sebep olan bir neden söyle *** Oo oooooo ooo ooo oo oooo… *** So while I’m turning in my sheets -Çarşafıma bürünürken And once again, I cannot sleep -Bir kez daha uyuyamıyorum Walk out the door and up the street -Dışarı çıkıyorum ve sokak boyunca yürüyorum Look at the stars -Yıldızlara bakıyorum Look at the stars, falling down, -Kayan yıldızlara bakıyorum And I wonder where, did I go wrong. -Ve şaşırıyorum nerede yanlış yaptım diye…