James Blunt

My life is brilliant. Hayatım harika. My love is pure. Aşkım saf. I saw an angel. Bir melek gördüm. Of that I'm sure. Şuna eminim ki. *** She smiled at me on the subway. Metroda bana gülümsedi. She was with another man. Başka bir adamla birlikteydi. But I won't lose no sleep on that, Bu yüzden hiç uykusuzluk çekmeyeceğim, 'Cause I've got a plan. Çünkü bir planım vardı. *** You're beautiful. You're beautiful. Çok güzelsin, Çok güzelsin. You're beautiful, it's true. Çok güzelsin ve bu doğru. *** I saw you face in a crowded place, Kalabalık bir yerde yüzünü gördüm, And I don't know what to do, Ne yapacağımı bilemedim, 'Cause I'll never be with you Çünkü hiçbir zaman seninle olamayacağım. *** Yeah, she caught my eye, Evet ve O dikkatimi çekti, As we walked on by. Yürüdüğümüz sırada, She could see from my face that I was, F.cking high, Yüzüme bakınca gerçekten çok uçtuğumu görebiliyordu, And I don't think that I'll see her again, Onu bir daha göreceğimi sanmıyorum, But we shared a moment that will last till the end. Ama seninle sonsuza dek sürecek bir anı paylaştık. *** You're beautiful. You're beautiful. Çok güzelsin, Çok güzelsin. You're beautiful, it's true. Çok güzelsin ve bu doğru. *** I saw you face in a crowded place, Kalabalık bir yerde yüzünü gördüm, And I don't know what to do, Ne yapacağımı bilemedim, 'Cause I'll never be with you. Çünkü asla seninle olamayacağım *** You're beautiful. You're beautiful. Çok güzelsin, Çok güzelsin. You're beautiful, it's true. Çok güzelsin ve bu doğru. *** There must be an angel with a smile on her face, Yüzünde gülümseme olan bir melek olmalıydı, When she thought up that I should be with you. Seninle olmam gerektiğini düşündüğünde. But it's time to face the truth, Fakat artık gerçekle yüzleşme zamanı, I will never be with you. Asla seninle olamayacağım.