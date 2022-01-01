Youre Beautiful Şarkı Sözleri
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James Blunt
Youre Beautiful
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My life is brilliant.
Hayatım harika.
My love is pure.
Aşkım saf.
I saw an angel.
Bir melek gördüm.
Of that I'm sure.
Şuna eminim ki.
***
She smiled at me on the subway.
Metroda bana gülümsedi.
She was with another man.
Başka bir adamla birlikteydi.
But I won't lose no sleep on that,
Bu yüzden hiç uykusuzluk çekmeyeceğim,
'Cause I've got a plan.
Çünkü bir planım vardı.
***
You're beautiful. You're beautiful.
Çok güzelsin, Çok güzelsin.
You're beautiful, it's true.
Çok güzelsin ve bu doğru.
***
I saw you face in a crowded place,
Kalabalık bir yerde yüzünü gördüm,
And I don't know what to do,
Ne yapacağımı bilemedim,
'Cause I'll never be with you
Çünkü hiçbir zaman seninle olamayacağım.
***
Yeah, she caught my eye,
Evet ve O dikkatimi çekti,
As we walked on by.
Yürüdüğümüz sırada,
She could see from my face that I was, F.cking high,
Yüzüme bakınca gerçekten çok uçtuğumu görebiliyordu,
And I don't think that I'll see her again,
Onu bir daha göreceğimi sanmıyorum,
But we shared a moment that will last till the end.
Ama seninle sonsuza dek sürecek bir anı paylaştık.
***
You're beautiful. You're beautiful.
Çok güzelsin, Çok güzelsin.
You're beautiful, it's true.
Çok güzelsin ve bu doğru.
***
I saw you face in a crowded place,
Kalabalık bir yerde yüzünü gördüm,
And I don't know what to do,
Ne yapacağımı bilemedim,
'Cause I'll never be with you.
Çünkü asla seninle olamayacağım
***
You're beautiful. You're beautiful.
Çok güzelsin, Çok güzelsin.
You're beautiful, it's true.
Çok güzelsin ve bu doğru.
***
There must be an angel with a smile on her face,
Yüzünde gülümseme olan bir melek olmalıydı,
When she thought up that I should be with you.
Seninle olmam gerektiğini düşündüğünde.
But it's time to face the truth,
Fakat artık gerçekle yüzleşme zamanı,
I will never be with you.
Asla seninle olamayacağım.