Jan Jan Kızlar

Doğal sonuç herkesin etkisi Güzelliğim Allah vergisi Makyaj yapmak iş değil Yapaylık hiç tarzım değil Hınzır değilim olmadım olamam Anlamadıysan sözlük bulamam Kovalamam, kovalayamam Bu işler hiç benlik değil Narsist miyim? Yoksa ben kompleks miyim? Janjanlı kağıttan değilim Dümdüz sade biriyim E doğal olarak bi' de kalbim var Ona erişene de Fransız değilim Janjanlı kağıttan değilim Dümdüz sade biriyim E doğal olarak bi' de kalbim var Ona erişene de Fransız değilim Bak benim hayalim gerçek oldu Aldırış etmedim tarzım oldu Kendimi buldum zordu inandım Hedef koydum renkle doldum Janjan düşlerim, yıldız benim Kimseyi takmam, arkama bakmam Komplekstir olayım Devam ettim, doğallığı seçtim Lakin bu masalda prenses benim Narsist miyim? Yoksa ben kompleks miyim? Janjanlı kağıttan değilim Dümdüz sade biriyim E doğal olarak bi' de kalbim var Ona erişene de Fransız değilim Janjanlı kağıttan değilim Dümdüz sade biriyim Doğal olarak bi' de kalbim var Ona erişene de Fransız değilim Janjanlı kağıttan değilim Dümdüz sade biriyim Doğal olarak bi' de kalbim var Ona erişene de Fransız değilim Janjanlı kağıttan değilim Dümdüz sade biriyim Doğal olarak bi' de kalbim var Ona erişene de Fransız değilim