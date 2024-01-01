Jan Jan Şarkı Sözleri
Jan Jan Kızlar Jan Jan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Jan Jan Kızlar Jan Jan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Jan Jan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Doğal sonuç herkesin etkisi
Güzelliğim Allah vergisi
Makyaj yapmak iş değil
Yapaylık hiç tarzım değil
Hınzır değilim olmadım olamam
Anlamadıysan sözlük bulamam
Kovalamam, kovalayamam
Bu işler hiç benlik değil
Narsist miyim?
Yoksa ben kompleks miyim?
Janjanlı kağıttan değilim
Dümdüz sade biriyim
E doğal olarak bi' de kalbim var
Ona erişene de Fransız değilim
Janjanlı kağıttan değilim
Dümdüz sade biriyim
E doğal olarak bi' de kalbim var
Ona erişene de Fransız değilim
Bak benim hayalim gerçek oldu
Aldırış etmedim tarzım oldu
Kendimi buldum zordu inandım
Hedef koydum renkle doldum
Janjan düşlerim, yıldız benim
Kimseyi takmam, arkama bakmam
Komplekstir olayım
Devam ettim, doğallığı seçtim
Lakin bu masalda prenses benim
Narsist miyim?
Yoksa ben kompleks miyim?
Janjanlı kağıttan değilim
Dümdüz sade biriyim
E doğal olarak bi' de kalbim var
Ona erişene de Fransız değilim
Janjanlı kağıttan değilim
Dümdüz sade biriyim
Doğal olarak bi' de kalbim var
Ona erişene de Fransız değilim
Janjanlı kağıttan değilim
Dümdüz sade biriyim
Doğal olarak bi' de kalbim var
Ona erişene de Fransız değilim
Janjanlı kağıttan değilim
Dümdüz sade biriyim
Doğal olarak bi' de kalbim var
Ona erişene de Fransız değilim