Niin kaunis on taivas, kaunis on maa Me tähtien loisteessa yö kuljetaan Rannalle kun käsikkäin saavutaan Luonas olla tahdon vaan *** Joka sekunnin, jonka kanssas olla saan Joka minuutin, tunnen yhä varmemmin Rakkaus ikuinen, kohtalomme yhteinen Se uni suloinen, kuin on *** Niin kaunis on taivas, kaunis on maa Me tähtien loisteessa yö kuljetaan Rannalle kun käsikkäin saavutaan Luonas olla tahdon vaan *** Joka sekunnin, jonka luonas olla saan Joka minuutin, tunnen yhä paremmin Voima tunteiden, meille sykkii rakkauden Se uni suloinen kuin uni on, on *** Niin kaunis on taivas, kaunis on maa Me tähtien loisteessa yö kuljetaan Rannalle kun käsikkäin saavutaan Luonas olla tahdon vaan *** Niin kaunis on taivas, kaunis on maa Me tähtien loisteessa yö kuljetaan Rannalle kun käsikkäin saavutaan Luonas olla tahdon vaan Luonas olla tahdon vaan Luonas olla tahdon vaan