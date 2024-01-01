Take You Dancing Şarkı Sözleri
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Jason Derulo
Take You Dancing
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Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da (Jason Derulo)
***
Pull up, skrrt-skrrt on your body
Performin' just like my 'Rari
You're too fine, need a ticket
I bet you taste expensive
Pourin' up, up, up by the liter
If you keepin' up, you's a keeper
Tequila and vodka
Girl, you might be a problem
***
Run away, run away, run away, run away, I know that I should
But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now
You can see it in my eyes that I wanna take you down right now if I could
So I hope you know what I mean when I say
***
Let me take you dancin'
Two-step to the bedroom
We don't need no dancefloor
Let me see your best move
Anything could happen
Ever since I met you
No need to imagine
Baby, all I'm asking
Is let me take you dancing