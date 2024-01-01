Jaymes Young

Infinity Şarkı Sözleri
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(Oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh, oh-oh-oh)
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Baby, this love, I'll never let it die
Can't be touched by no one
I'd like to see them try (Oh-oh)
I'm a mad man for your touch (Oh-oh)
Girl, I've lost control (Oh-oh-oh)
I'm gonna make this last forever (Oh-oh)
Don't tell me it's impossible (Oh-oh-oh)
***
'Cause I love you for infinity (Oh-oh-oh)
I love you for infinity (Oh-oh-oh)
'Cause I love you for infinity (Oh-oh-oh)
I love you for infinity (Oh-oh-oh)
***
Oh, darling, my soul
You know it aches for yours
And you've been filling this hole
Since you were born, oh
'Cause you're the reason I believe in fate (Oh-oh)
You're my paradise (Oh-oh-oh)
And I'll do anything to be your love (Oh-oh)
I'll be your sacrifice (Oh-oh-oh)