Jehan Barbur

İki Keklik Şarkı Sözleri
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İki keklik bir kayada ötüyor
İki keklik bir kayada ötüyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
Aman aman yetiyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
Aman aman yetiyor
Emine Hanım konyak içmiş karyolada yatıyor
Emine Hanım konyak içmiş karyolada yatıyor
Yazması oyalı, kundurası boyalı
Yar, benim olsan
Yar, yar, yar..
Uzun da geceler dilim yari heceler
Yar sana hayran
Yar, yar, yar..
***
Emine Hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan
Emine Hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman
Yar, yar, yar..
Uzun da geceler yar boynuna sar beni aman
Sar, yar, yar..
***
Buna yanık sevda derler tez geçer
Buna kara sevda derler tez geçer
Dertli de keklik dertsizlere dert açar
Aman aman dert açar
Dertli de keklik dertsizlere dert açar
Aman aman dert açar