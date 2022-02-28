Jehan Barbur

İki keklik bir kayada ötüyor İki keklik bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor Aman aman yetiyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor Aman aman yetiyor Emine Hanım konyak içmiş karyolada yatıyor Emine Hanım konyak içmiş karyolada yatıyor Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar, benim olsan Yar, yar, yar.. Uzun da geceler dilim yari heceler Yar sana hayran Yar, yar, yar.. *** Emine Hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan Emine Hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman Yar, yar, yar.. Uzun da geceler yar boynuna sar beni aman Sar, yar, yar.. *** Buna yanık sevda derler tez geçer Buna kara sevda derler tez geçer Dertli de keklik dertsizlere dert açar Aman aman dert açar Dertli de keklik dertsizlere dert açar Aman aman dert açar