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7/24 Dinle Jehan Barbur
Jehan Barbur

Jehan Barbur

En Çok Dinlenen Jehan Barbur Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gidersen

Jehan Barbur 03:11
02

Kusura Bakmasınlar

Jehan Barbur 04:06
03

Aşk Bitti

Jehan Barbur 03:31
04

Güzel Adam

Jehan Barbur 05:15
05

Bağımız Var

Jehan Barbur 05:09

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