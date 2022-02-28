Jehan Barbur

Gidersen Şarkı Sözleri
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Gidersen bana da bir, dengini yolla
Dinerse gözyaşın, beni de ağla
Arkanda beni bırak, gönlüme aldırma
Ardında bir beni bırak, gönlüme duyurma
***
Yüzüne bakmam, ellerinden tutmam
Sözünü ben duymam
Gideceksen durma
***
Gidersen bana da bir, dengini yolla
Dinerse gözyaşın, beni de ağla
Arkanda beni bırak, gönlüme aldırma
Ardında bir beni bırak, gönlüme duyurma
***
Yüzüne bakmam, ellerinden tutmam
Sözünü ben duymam
Gideceksen durma