Jehan Barbur

Gidersen bana da bir, dengini yolla Dinerse gözyaşın, beni de ağla Arkanda beni bırak, gönlüme aldırma Ardında bir beni bırak, gönlüme duyurma *** Yüzüne bakmam, ellerinden tutmam Sözünü ben duymam Gideceksen durma *** Gidersen bana da bir, dengini yolla Dinerse gözyaşın, beni de ağla Arkanda beni bırak, gönlüme aldırma Ardında bir beni bırak, gönlüme duyurma *** Yüzüne bakmam, ellerinden tutmam Sözünü ben duymam Gideceksen durma