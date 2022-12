Jennifer Lopez

I ain't cooking all day (I ain't your mama!) Bütün gün yemek yapamam, (Annen değilim) I ain't gon' do your laundry (I ain't your mama!) Çamaşırını yıkayamam, (Annen değilim) I ain't your mama, boy (I ain't your mama!) Annen değilim, oğlum, (Annen değilim) When you're going get your act together? Ne zaman kendine çeki düzen vereceksin? I ain't your mama... Annen değilim No, I ain't your mama Hayır, annen değilim No, I ain't your mama, no! Hayır, annen değilim, hayır *** Wake up, rise and shine, ah-yeah-yeah-yeah Uyan ve kalk ve parılda, ah-evet-evet-evet Let's get to work on time, ah-yeah-yeah-yeah İşe zamanında gitsen iyi olur, ah-evet-evet-evet No more playing video games, ah-yeah-yeah-yeah Daha fazla video oyunları oynamak yok, ah-evet-evet-evet Things are about to change, I hear, I hear... Bir şeyler değişmek üzere, buradan, buradan *** We used to be crazy in love Eskiden deliler gibi aşıktık Can we go back to how we were? O zamanki zamana gidebilir miyiz? When did you get too comfortable? Ne zaman aşırı derecede rahat oldun? Cause I'm too good for that, I'm too good for that Çünkü bunun için fazla iyiyim, bunun için fazla iyiyim Just remember that, hey Sadece bunu hatırla, hey *** I ain't cooking all day (I ain't your mama!) Bütün gün yemek yapamam, (Annen değilim) I ain't gon' do your laundry (I ain't your mama!) Çamaşırını yıkayamam, (Annen değilim) I ain't your mama, boy (I ain't your mama!) Annen değilim, oğlum, (Annen değilim) When you're going get your act together? Ne zaman kendine çeki düzen vereceksin? I ain't your mama... Annen değilim No, I ain't your mama Hayır, annen değilim No, I ain't your mama, no! Hayır, annen değilim, hayır *** Lucky to have these curves, ah-yeah-yeah-yeah Bu kıvrımlara sahip olduğun için şanslısın, ah-evet-evet-evet Stuck hitting on my nerves, ah-yeah-yeah-yeah Sinirlerimi mahvetmeyi bırak, ah-evet-evet-evet You're still tryna ride this train? Ah-yeah-yeah-yeah Hala bu treni sürmeye mi çalışıyorsun? Ah-evet-evet-evet But something's gotta change, ah-yeah-yeah-yeah Çünkü bir şeyler değişmek zorunda, buradan, buradan *** We used to be crazy in love Eskiden deliler gibi aşıktık Can we go back to how we were? O zamanki zamana gidebilir miyiz? When did you get too comfortable? Ne zaman aşırı derecede rahat oldun? Cause I'm too good for that, I'm too good for that Çünkü bunun için fazla iyiyim, bunun için fazla iyiyim Just remember that, hey Sadece bunu hatırla, hey *** I ain't gon' be cooking all day, I ain't your mama Bütün gün yemek yapamam, annen değilim (I ain't your mama, no) (Annen değilim, hayır) I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama Çamaşırını yıkayamam, annen değilim (I ain't your mama, hey) (Annen değilim, hey) I ain't your mama, boy, I ain't your mama Annen değilim, oğlum, annen değilim When you're gon' get your act together? Ne zaman kendine çeki düzen vereceksin? I ain't your mama (I ain't your mama) Annen değilim (Annen değilim) No, I ain't your mama Hayır, annen değilim No, I ain't your mama, no Hayır, annen değilim, hayır I ain't your mama, no Annen değilim, hayır *** We used to be crazy in love Eskiden deliler gibi aşıktık Can we go back to how we were? O zamanki zamana gidebilir miyiz? When did you get too comfortable? Ne zaman aşırı derecede rahat oldun? Cause I'm too good for that, I'm too good for that Çünkü bunun için fazla iyiyim, bunun için fazla iyiyim Just remember that, hey Sadece bunu hatırla, hey *** I ain't gon' be cooking all day, I ain't your mama (I ain't your mama) Bütün gün yemek yapamam, annen değilim (Annen değilim) I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama (I ain't your mama) Çamaşırını yıkayamam, annen değilim (Annen değilim) I ain't your mama, boy (No, no, no) Annen değilim, oğlum (Hayır, hayır, hayır) I ain't your mama, boy (No, no) Annen değilim, oğlum (Hayır, hayır) When you're gon' get your act together? (Cause I ain't your mama, hey) Ne zaman kendine çeki düzen vereceksin? (Çünkü annen değilim, hey) *** I ain't gon' be cooking all day, I ain't your mama Bütün gün yemek yapamam, annen değilim I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama (I ain't your mama, hey) Çamaşırını yıkayamam, annen değilim (Annen değilim, hey) I ain't your mama, boy (Na, na, na...) Annen değilim, oğlum (Na, na, na) I ain't your mama, boy (Na, na, na...) Annen değilim, oğlum (Na, na, na) When you're gon' get your act together? Ne zaman kendine çeki düzen vereceksin? (No, I ain't your mama, no...) (Hayır, annen değilim, hayır) No, I ain't your mama Hayır, annen değilim No, I ain't your mama Hayır, annen değilim *** (No, I ain't your mama, no...!) (Hayır, annen değilim, hayır...!)