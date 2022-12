Jennifer Lopez

¡(Hey!) Te digo claro, claro No es nada raro, raro Así se puede, amor *** Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede, amor *** Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, si juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol *** Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena, mi amor La pena, mi amor *** No hay fronteras - eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor *** Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol *** Quiero que el mundo se - mundo se - mundo se Quiero que el mundo se una, mi amor Quiero que el mundo se - mundo se - mundo se Quiero que el mundo se una, mi amor Se una, mi amor *** Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, si juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol *** Ahora nos vamos, si juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol