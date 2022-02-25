I'm Into You Şarkı Sözleri
Jennifer Lopez I'm Into You şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Jennifer Lopez I'm Into You şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan I'm Into You sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Jennifer Lopez
I'm Into You
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You got me and I could not defend her
Beni ele geçirdin ve onu savunamadım
I tried but I had to surrender
Denedim ama teslim olmak zorundaydım
Your star got me under the spellbound
Yıldızın beni büyüledi
Left me no other choice but to get down
Bana boyun eğmekten başka seçenek bırakmadı
It’s too late
Çok geç
You got it
Onu elde ettin
***
When I look into your eyes it’s over
Gözlerinin içine baktığımda bu sondu
You got me hooked with your love controller
Beni yakaladın aşk düzeninle
I’m tripping and I can not get over
Sendeliyorum ve bunu yenemiyorum
I’m feeling lucky like a four leaf clover
4 yapraklı yonca gibi kendimi şanslı hissediyorum
Cos i’m into you
Çünkü senden hoşlanıyorum
I’m into you
senden hoşlanıyorum
Yeahhh
Eveeet
I’m into you
senden hoşlanıyorum
Yeahhh
Eveeet
***
Na na na na na na na na na yeah
Listen, i’m strong baby I bring the fight on
Dinle, güçlüyüm bebeğim mücadele edebilirim
Sharp shooter you can call me the cyon
Keskin nişancıyım bana vahşi kurt diyebilirsin
I’m not the one easy to get to
Ben elde ettiğin basit biri değilim
But all of that changed baby when I met you
Ama hepsi değişti seninle tanıştığımdan beri
It’s too late
Çok geç
You got it
Onu elde ettin
***
When I look into your eyes it’s over
Gözlerinin içine baktığımda bu sondu
You got me hooked with your love controller
Beni yakaladın aşk düzeninle
I’m tripping and I can not get over
Sendeliyorum ve bunu yenemiyorum
I’m feeling lucky like a four leaf clover
4 yapraklı yonca gibi kendimi şanslı hissediyorum
Cos i’m into you
Çünkü senden hoşlanıyorum
I’m into you
senden hoşlanıyorum
Yeahhh
Eveeet
***
I’m into you
Yeahhh
***
Na na na na na na na na na yeah
***
I’m not burning and I’m feeling you boy
Yanmıyorum ve seni hissediyorum oğlum
Get it on if you feeling my world now
Başlat onu eğer şimdi dünyamı hissediyorsan
I love the way that you moving
Hamlelerini seviyorum
And I’m listening to how you grooving
Ve nasıl ses çıkardığını dinliyorum
So if you need me, just call on the cruise
Öyleyse eğer bana ihtiyacın varsa, sadece bir ziyaret et
We can be whatever that you want in the news
Haberlerde ne istiyorsan o olabiliriz
Boy, cause I’m on it and you on it
Oğlum, çünkü ben varım ve sen de varsın
So we just tell me now
Sadece biz sadece bana söyle
***
When I look into your eyes it’s over
Gözlerinin içine baktığımda bu sondu
You got me hooked with your love controller
Beni yakaladın aşk düzeninle
I’m tripping and I can not get over
Sendeliyorum ve bunu yenemiyorum
I’m feeling lucky like a four leaf clover
4 yapraklı yonca gibi kendimi şanslı hissediyorum
Cos i’m into you
Çünkü senden hoşlanıyorum
I’m into you
senden hoşlanıyorum
Yeahhh
Eveeet
I’m into you
senden hoşlanıyorum
Yeahhh
Eveeet
***
Na na na na na na na na na yeah
Cos i’m into you
Çünkü senden hoşlanıyorum
I’m into you
Senden hoşlanıyorum
Yeahhh
I’m into you
Senden hoşlanıyorum
Yeahhh
Eveeet