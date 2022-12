Jennifer Lopez

You got me and I could not defend her Beni ele geçirdin ve onu savunamadım I tried but I had to surrender Denedim ama teslim olmak zorundaydım Your star got me under the spellbound Yıldızın beni büyüledi Left me no other choice but to get down Bana boyun eğmekten başka seçenek bırakmadı It’s too late Çok geç You got it Onu elde ettin *** When I look into your eyes it’s over Gözlerinin içine baktığımda bu sondu You got me hooked with your love controller Beni yakaladın aşk düzeninle I’m tripping and I can not get over Sendeliyorum ve bunu yenemiyorum I’m feeling lucky like a four leaf clover 4 yapraklı yonca gibi kendimi şanslı hissediyorum Cos i’m into you Çünkü senden hoşlanıyorum I’m into you senden hoşlanıyorum Yeahhh Eveeet I’m into you senden hoşlanıyorum Yeahhh Eveeet *** Na na na na na na na na na yeah Listen, i’m strong baby I bring the fight on Dinle, güçlüyüm bebeğim mücadele edebilirim Sharp shooter you can call me the cyon Keskin nişancıyım bana vahşi kurt diyebilirsin I’m not the one easy to get to Ben elde ettiğin basit biri değilim But all of that changed baby when I met you Ama hepsi değişti seninle tanıştığımdan beri It’s too late Çok geç You got it Onu elde ettin *** When I look into your eyes it’s over Gözlerinin içine baktığımda bu sondu You got me hooked with your love controller Beni yakaladın aşk düzeninle I’m tripping and I can not get over Sendeliyorum ve bunu yenemiyorum I’m feeling lucky like a four leaf clover 4 yapraklı yonca gibi kendimi şanslı hissediyorum Cos i’m into you Çünkü senden hoşlanıyorum I’m into you senden hoşlanıyorum Yeahhh Eveeet *** I’m into you Yeahhh *** Na na na na na na na na na yeah *** I’m not burning and I’m feeling you boy Yanmıyorum ve seni hissediyorum oğlum Get it on if you feeling my world now Başlat onu eğer şimdi dünyamı hissediyorsan I love the way that you moving Hamlelerini seviyorum And I’m listening to how you grooving Ve nasıl ses çıkardığını dinliyorum So if you need me, just call on the cruise Öyleyse eğer bana ihtiyacın varsa, sadece bir ziyaret et We can be whatever that you want in the news Haberlerde ne istiyorsan o olabiliriz Boy, cause I’m on it and you on it Oğlum, çünkü ben varım ve sen de varsın So we just tell me now Sadece biz sadece bana söyle *** When I look into your eyes it’s over Gözlerinin içine baktığımda bu sondu You got me hooked with your love controller Beni yakaladın aşk düzeninle I’m tripping and I can not get over Sendeliyorum ve bunu yenemiyorum I’m feeling lucky like a four leaf clover 4 yapraklı yonca gibi kendimi şanslı hissediyorum Cos i’m into you Çünkü senden hoşlanıyorum I’m into you senden hoşlanıyorum Yeahhh Eveeet I’m into you senden hoşlanıyorum Yeahhh Eveeet *** Na na na na na na na na na yeah Cos i’m into you Çünkü senden hoşlanıyorum I’m into you Senden hoşlanıyorum Yeahhh I’m into you Senden hoşlanıyorum Yeahhh Eveeet