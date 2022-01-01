Jennifer Lopez

Jenny From The Block Children grow and women producing Çocuklar büyüyor ve kadınlar doğuruyor *** Men go working some go stealing Erkekler çalışmaya gidiyor, bazıları da çalmaya *** Everyone's got to make a living Herkes bir yaşam sağlamak zorunda *** L O X yeah L O X evet *** J. Lo yeah J. Lo evet *** We off the block this year Bloktan çıktık bu yıl *** Went from a low to a lot this year Yokluktan çokluğa gittik bu yıl *** Everybody mad at the rocks that I wear Herkes taktığım taşlara kızıyor *** I know where I'm goin' and I know where I'm from Nereye gittiğimi biliyorum ve nerden olduğumu da *** You hear LOX in the air Havada LOX duyuyorsun *** Yea, we're at the airport out d-block Evet, havaalanındayız d-blokta *** From the block where everybody air-forced-out Bloktan herkesin havalanmaya zorlandığı yerde *** With a new white T, you fresh Yeni bir beyaz t-shirtle , tazesin *** Nothin' phoney with us, make the money, get the mansion, bring the homies with us Hiçbir şeyimiz sahte değil, para kazanıyoruz, konak alıyoruz, kankaları yanımızda getiriyoruz *** Don't be fooled by the rocks that I got Sahip olduğum taşlar seni aldatmasın *** I'm still, I'm still Jenny from the block Ben hala, hala bloktan Jennyyim *** Used to have a little, now I have a lot Eskiden çok az şeyim vardı şimdi çok var *** No matter where I go, I know where I came from (from the Bronx!) Nereye gidersem gideyim nerden geldiğimi biliyorum (Bronxdan!) *** From In Living Color and movie scripts In Living Color şovu ve film senaryolarından *** To On the 6 to J. Lo to this headline clips On the 6e J.Loya ve bu manşet klipslerine *** I stayed grounded as the amounts roll in Miktarlar fazlaca gelirken yerde kaldım *** I'm real, I thought I told you Gerçeğim, sanırım sana söylemiştim *** I really been on Oprah Gerçekten Oprahya gittim *** That's just me, nothin phoney, don't hate on me Bu sadece benim, hiçbir şey sahte değil, benden nefret etme *** What you get is what you see Ne ekersen onu biçersin *** I'm down to earth like this, rockin this business Bu şekilde gerçeğe geri dönüyorum, bu işi yaparak *** I've grown up so much Çok büyüdüm *** I'm in control and loving it Herşey kontrolümde ve bunu seviyorum *** Rumors got me laughing, kid Dedikodular beni güldürüyor, çocuk *** Love my life and my public Hayatımı ve halkımı seviyorum *** Put God first, then can't forget to stay real En başa tanrıyı koyuyorum o zaman gerçek kalmayı unutamam *** To me it's like breathing Benim için bu nefes almak gibi *** It take hard work to cash checks Çekleri bozdurmak çaba istiyor *** So don't be fooled by the rocks that I got, now assets Sahip olduğum taşlar seni aldatmasın, şimdi servet *** You get back what you put out Attığın şeyleri geri alıyorsun *** Even if you take the good route Doğru rotayı izlesen bile *** Can't count the hood out Yıkıcı gençliği yok sayamazsın *** After a while, you know who to blink with Bir sure sonra kimle takılacağını biliyorsun *** Just keep it real with the ones came in with Sadece gerçek kal, gelenlerle birlikte *** Best thing to do is stay low, LOX and J.Lo En iyisi alçakta durmak, Lox ve J.Lo *** Act like they don't, but they know Bilmiyormuş gibi davranıyorlar, ama biliyorlar

Aslı Sen Değilsin Al sen de al Bir damla aşkım vardı Onu da aldın zaten Git sen de git Yanımdayken bile Benim değildin zaten *** Başka bir şeydi bu Yaşadığımız başka Ne masallara konu olurdu Ne de o asil aşka *** Ben de sevdim seni Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum *** Çok sevmiştim seni Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin Ben de sevdim seni *** Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum Çok sevmiştim seni *** Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin *** Al sen de al Bir damla aşkım vardı Onu da aldın zaten Git sen de git *** Yanımdayken bile Benim değildin zaten *** Başka bir şeydi bu Yaşadığımız başka Ne masallara konu olurdu Ne de o asil aşka *** Ben de sevdim seni Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum *** Çok sevmiştim seni Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin *** Ben de sevdim seni Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum *** Çok sevmiştim seni Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin

Aşkım Aşkım Oy meşeler meşeler, su doludur şişeler Acep Allah'tan mıdır, güzel olur Ayşe'ler, güzel olur Ayşe'ler Oy meşeler meşeler, su doludur şişeler Acep Allah'tan mıdır, güzel olur Ayşe'ler, güzel olur Ayşe'ler *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Sarıyer'de olmazsa Bebek'te buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım Yeniköy'de olmazsa Beykoz'da buluşalım *** Ayşe'ler hatun olur, sözünle bütün olur Ayşe'lere vurulan yanar da tütün olur, yanar da tütün olur Ayşe'ler hatun olur, sözünle bütün olur Ayşe'lere vurulan yanar da tütün olur, yanar da tütün olur *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Trabzon'da olmazsa Rize'de buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım İstanbul'da olmazsa Artvin'de buluşalım *** Ayşe'm Ayşe'm aş da gel, gizli gizli kaç da gel Cumartesi işim var, pazar günü beşte gel, pazar günü beşte gel Ayşe'm Ayşe'm aş da gel, gizli gizli kaç da gel Cumartesi işim var, pazar günü beşte gel, pazar günü beşte gel *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Tarabya'da olmazsa Pendik'te buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım Giresun'da olmazsa Ordu'da buluşalım *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Sarıyer'de olmazsa Bebek'te buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım Yeniköy'de olmazsa Beykoz'da buluşalım (Beykoz'da buluşalım)

Bu Kalp Senin İçin Atacak En zor anımda tanıdım seni Bütün dünyam değişti Razıyım senle ölmeye Unutma bunu sevgilim *** Güneş olup üstüme doğduğun Nedenim var dünyada Ellerin gözlerin sözlerin şiir tadında *** Deliler gibi aşığım sana Duyduğun her söze nolur inanma Hayattan senin zevk alır oldum Bu mutluluğu çok görme bana *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak *** En zor anımda tanıdım seni Bütün dünyam değişti Razıyım senle ölmeye Unutma bunu sevgilim *** Güneş olup üstüme doğduğun Nedenim var dünyada Ellerin gözlerin sözlerin şiir tadında *** Deliler gibi aşığım sana Duyduğun her söze nolur inanma Hayattan senin zevk alır oldum Bu mutluluğu çok görme bana *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak

Darısı Size Aşık oldum çok seviyorum Boyu posu tam bana göre Gönlü güzel çok umutluyum Aradığım aşk buydu işte *** Güzel gözlü pamuk elli Yaradanın bir mucizesi *** Aşk budur işte öl dese ölürüm Yar feda olsun sana bu ömrüm Güller içinde solmayan gülsün Aşkımı buldum darısı size

Değer Canım Aşklar artık çok değişti Deme sakın deme bana İstediğin canım olsa veririm ben inan sana *** Benim gibi sevenin kıymetini bileceksin Ufak tefek hataları görmezden geleceksin *** Gururu bir yana bırak seviyorsan eğer canım Aşk her türlü çılgınlığı denemeye değer canım Aşk her türlü çılgınlığı yaşamaya değer canım

Hediye Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı Yokluğunda tattım kara siyahı Bana zehir etme anlık dünyayı Neylesin bu gönül sensiz hayatı Bana haram etme anlık dünyayı Neylesin bu gönül sensiz hayatı *** Suçum sana aşık olmak Cezam sensiz nefes almak *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı Yokluğunda tattım kara siyahı Bana zehir etme anlık dünyayı Neylesin bu gönül sensiz hayatı *** Suçum sana aşık olmak Cezam sensiz nefes almak *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun

O Başardı Benim en zor anlarımda İmdadıma o koşardı Şimdi böyle yıkıldıysam Eller değil o başardı *** Dert üstüne dert koymayı Düşündükçe kahrolmayı Bir meçhulde kaybolmayı Eller değil o başardı *** Hani büyük sevdamızda Aşkımız her engeli aşardı Şimdi mutsuz çaresizsem Eller değil o başardı

Sen de Ağla Sıra sana da gelecek Ayrılık neymiş göreceksin Hep mutlu ol istedim ama Ben çektim sen de çekeceksin *** Hem sevdiğim hem arkadaşımdın Ben sevmiştim yarınlarım için Canımın canı can yoldaşımdın Ben suçluyum sevdiğim için *** Hiç ağlamazdım ama Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna *** Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna *** Sıra sana da gelecek Ayrılık neymiş göreceksin Hep mutlu ol istedim ama Ben çektim sen de çekeceksin *** Hem sevdiğim hem arkadaşımdın Ben sevmiştim yarınlarım için Canımın canı can yoldaşımdın Ben suçluyum sevdiğim için *** Hiç ağlamazdım ama Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna *** Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna

Uslandım Sevgilim Ben ne yaptım yalnız kaldım Anlamadım neden Parçalandım hırpalandım Çok yoruldu bu beden *** Ben ne yaptım yalnız kaldım Anlamadım neden Parçalandım hırpalandım Çok yoruldu bu beden *** Hayatımdan çıkmanın Bir anlamı yok hemen Duyduğuna inanma sen Birazcık bana güven *** Seni severim, yemin ederim, Affederim diyorsan gelirim Kıymetini artık bilirim uslandım sevgilim *** Seni severim, yemin ederim, Affederim diyorsan gelirim Kıymetini artık bilirim uslandım sevgilim

Yürek Ağlar Gözden Önce Kısa cümlelerle yaşarken seni Uzun uzun düşündüm bitti Zoruna gitmesin bu acı gerçekler İkimizin bu aşka gücü yetmedi *** Ayrılığın merhemi silip atmak canımdan Allah'ım söküp alsın seni bu yol yanımdan Kendi zarfından saklı bir veda mektubuyum Artık sana yasaklı aşkın masum kuluyum *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Kısa cümlelerle yaşarken seni Uzun uzun düşündüm bitti Zoruna gitmesin bu acı gerçekler İkimizin bu aşka gücü yetmedi *** Ayrılığın merhemi silip atmak canımdan Allah'ım söküp alsın seni bu yol yanımdan Kendi zarfından saklı bir veda mektubuyum Artık sana yasaklı aşkın masum kuluyum *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun

Çok Arayacaksın Aşkı oyun sandın benle oynamaya çalıştın Ben efendi, aşk kutsaldı anlayamadın Birçok defa şans vermiştim başaramadın (Birçok defa söylemiştim başaramadın) Vicdanım rahat suç benim değil anlamalısın *** Çok arayacaksın beni sen çok arayacaksın Ama iş işten geçmiş olacak Dostları araya koyup görmek isteyeceksin Bir dakika vaktim olmayacak