Jennifer Lopez

Children grow and women producing Çocuklar büyüyor ve kadınlar doğuruyor *** Men go working some go stealing Erkekler çalışmaya gidiyor, bazıları da çalmaya *** Everyone's got to make a living Herkes bir yaşam sağlamak zorunda *** L O X yeah L O X evet *** J. Lo yeah J. Lo evet *** We off the block this year Bloktan çıktık bu yıl *** Went from a low to a lot this year Yokluktan çokluğa gittik bu yıl *** Everybody mad at the rocks that I wear Herkes taktığım taşlara kızıyor *** I know where I'm goin' and I know where I'm from Nereye gittiğimi biliyorum ve nerden olduğumu da *** You hear LOX in the air Havada LOX duyuyorsun *** Yea, we're at the airport out d-block Evet, havaalanındayız d-blokta *** From the block where everybody air-forced-out Bloktan herkesin havalanmaya zorlandığı yerde *** With a new white T, you fresh Yeni bir beyaz t-shirtle , tazesin *** Nothin' phoney with us, make the money, get the mansion, bring the homies with us Hiçbir şeyimiz sahte değil, para kazanıyoruz, konak alıyoruz, kankaları yanımızda getiriyoruz *** Don't be fooled by the rocks that I got Sahip olduğum taşlar seni aldatmasın *** I'm still, I'm still Jenny from the block Ben hala, hala bloktan Jenny’yim *** Used to have a little, now I have a lot Eskiden çok az şeyim vardı şimdi çok var *** No matter where I go, I know where I came from (from the Bronx!) Nereye gidersem gideyim nerden geldiğimi biliyorum (Bronx’dan!) *** From In Living Color and movie scripts “In Living Color” şovu ve film senaryolarından *** To On the 6 to J. Lo to this headline clips “On the 6”e J.Lo’ya ve bu manşet klipslerine *** I stayed grounded as the amounts roll in Miktarlar fazlaca gelirken yerde kaldım *** I'm real, I thought I told you Gerçeğim, sanırım sana söylemiştim *** I really been on Oprah Gerçekten Oprah’ya gittim *** That's just me, nothin phoney, don't hate on me Bu sadece benim, hiçbir şey sahte değil, benden nefret etme *** What you get is what you see Ne ekersen onu biçersin *** I'm down to earth like this, rockin this business Bu şekilde gerçeğe geri dönüyorum, bu işi yaparak *** I've grown up so much Çok büyüdüm *** I'm in control and loving it Herşey kontrolümde ve bunu seviyorum *** Rumors got me laughing, kid Dedikodular beni güldürüyor, çocuk *** Love my life and my public Hayatımı ve halkımı seviyorum *** Put God first, then can't forget to stay real En başa tanrıyı koyuyorum o zaman gerçek kalmayı unutamam *** To me it's like breathing Benim için bu nefes almak gibi *** It take hard work to cash checks Çekleri bozdurmak çaba istiyor *** So don't be fooled by the rocks that I got, now assets Sahip olduğum taşlar seni aldatmasın, şimdi servet *** You get back what you put out Attığın şeyleri geri alıyorsun *** Even if you take the good route Doğru rotayı izlesen bile *** Can't count the hood out Yıkıcı gençliği yok sayamazsın *** After a while, you know who to blink with Bir sure sonra kimle takılacağını biliyorsun *** Just keep it real with the ones came in with Sadece gerçek kal, gelenlerle birlikte *** Best thing to do is stay low, LOX and J.Lo En iyisi alçakta durmak, Lox ve J.Lo *** Act like they don't, but they know Bilmiyormuş gibi davranıyorlar, ama biliyorlar