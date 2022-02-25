Love Don't Cost A Thing Şarkı Sözleri
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Jennifer Lopez
Love Don't Cost A Thing
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You think you gotta keep me iced
Beni dondurmayı düşünürsün
You don't
Bilirsin
You think I'm gonna spend your cash
Paranı harcayacağımı düşünürsün
I won't
Yapmayacağım
Even if you were broke
Kırılsaydın bile
My love don't cost a thing
Aşkım değer biçilebilir bir şey değil
Think I wanna drive your Benz
düşün Benz'ini kullanmak isterim
I don't
İstemem
If I wanna floss I got my own
İpek isteseydim kendim alırdım
Even if you were broke
Kırılsaydın bile
My love don't cost a thing
Aşkım değer biçilebilir bir şey değil
***
When you rolled up in the Escalade
Escalade'de sıvandığın zaman
Saw that truck you gave to the valet
Uşağa verdiğin o kamyonu gördü
Knew that it was game when you looked at me
Bana baktığın zaman oyun olduğunu bildi
Pulling up your sleeve so
Yenini öyle durdurmak
I could see the Rolley bling
Rolley'ini görebilirdim
Saw you later in the corner booth
Köşe dükkanında seni sonra gördü
Raising up a toast so I would notice you
Kızarmış ekmeğin üzerini kaldırmak bundan dolayı sana dikkat edecektim
But your heart's a mess
Fakat kalbinin bir karışıklık
Think you outta know
Bildiğini düşün
Doesn't matter if you're
Önemli değil eğer sen
balling out of control
Kontrolü yuvarlıyorsan
***
All that matter's is
Bütün bunların önemi
That you treat me right
Bana doğru davrandığın
Give me all the things I need
İhtiyacım olan her şeyi bana ver
That money can't buy yeah
Paranın satın alamayacağı şeyleri evet
***
When I took a chance
Bir şansı aldığım zaman
Thought you'd understand
Anlayacak olduğunu düşündü
Baby credit cards aren't romance
Bebeğim kredi kartları aşk değil
So you're tryna buy what's already yours
Bundan dolayı sen satın aldığınsın
What I need from is not available in stores
İhtiyaç duyduğum hikayelerde elde edilemez
Seen a side of you that I really feel
Hissettiğim senin bir yanını gördü
Doing way too much, never keep it real
Yola çok fazla yapmak, asla onu gerçek tutmaz
If it doesn't change, gotta hit the road
Bu bir şans olmasaydı, yola vurulurdu
Now I'm leaving, where's my keys?
Şimdi gidiyorum, anahtarlarım nerede?
I've got to go
gitmeliyim
***
A thing, a thing, a thing
Bir şey, bir şey, bir şey
Yeah, yeah, yeah
Evet evet evet
You think the money that you make
Yaptığın parayı düşünürsün
Can substitute the time you take
Aldığın zamanı yerine koyabilir
Take the keys here to my heart
Kalbimin anahtarları burada al
Then you can win my heart, and
O zaman kalbimi kazanabilirsin ve
get what's in my heart
Kalbimdekini al
I think you need to take some time
Bir ara almaya ihtiyaç duyduğunu düşünürüm
To show me that your love is true
Aşkının doğru olduğunu göster bana
There's more than dollar signs in you
Doların sende işaret ettiğinden daha çok var
Then you can win my heart, and
O zaman kalbimi kazanabilirsin ve
get what's in my heart
Kalbimdekini al