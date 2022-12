Jennifer Lopez

You think you gotta keep me iced Beni dondurmayı düşünürsün You don't Bilirsin You think I'm gonna spend your cash Paranı harcayacağımı düşünürsün I won't Yapmayacağım Even if you were broke Kırılsaydın bile My love don't cost a thing Aşkım değer biçilebilir bir şey değil Think I wanna drive your Benz düşün Benz'ini kullanmak isterim I don't İstemem If I wanna floss I got my own İpek isteseydim kendim alırdım Even if you were broke Kırılsaydın bile My love don't cost a thing Aşkım değer biçilebilir bir şey değil *** When you rolled up in the Escalade Escalade'de sıvandığın zaman Saw that truck you gave to the valet Uşağa verdiğin o kamyonu gördü Knew that it was game when you looked at me Bana baktığın zaman oyun olduğunu bildi Pulling up your sleeve so Yenini öyle durdurmak I could see the Rolley bling Rolley'ini görebilirdim Saw you later in the corner booth Köşe dükkanında seni sonra gördü Raising up a toast so I would notice you Kızarmış ekmeğin üzerini kaldırmak bundan dolayı sana dikkat edecektim But your heart's a mess Fakat kalbinin bir karışıklık Think you outta know Bildiğini düşün Doesn't matter if you're Önemli değil eğer sen balling out of control Kontrolü yuvarlıyorsan *** All that matter's is Bütün bunların önemi That you treat me right Bana doğru davrandığın Give me all the things I need İhtiyacım olan her şeyi bana ver That money can't buy yeah Paranın satın alamayacağı şeyleri evet *** When I took a chance Bir şansı aldığım zaman Thought you'd understand Anlayacak olduğunu düşündü Baby credit cards aren't romance Bebeğim kredi kartları aşk değil So you're tryna buy what's already yours Bundan dolayı sen satın aldığınsın What I need from is not available in stores İhtiyaç duyduğum hikayelerde elde edilemez Seen a side of you that I really feel Hissettiğim senin bir yanını gördü Doing way too much, never keep it real Yola çok fazla yapmak, asla onu gerçek tutmaz If it doesn't change, gotta hit the road Bu bir şans olmasaydı, yola vurulurdu Now I'm leaving, where's my keys? Şimdi gidiyorum, anahtarlarım nerede? I've got to go gitmeliyim *** A thing, a thing, a thing Bir şey, bir şey, bir şey Yeah, yeah, yeah Evet evet evet You think the money that you make Yaptığın parayı düşünürsün Can substitute the time you take Aldığın zamanı yerine koyabilir Take the keys here to my heart Kalbimin anahtarları burada al Then you can win my heart, and O zaman kalbimi kazanabilirsin ve get what's in my heart Kalbimdekini al I think you need to take some time Bir ara almaya ihtiyaç duyduğunu düşünürüm To show me that your love is true Aşkının doğru olduğunu göster bana There's more than dollar signs in you Doların sende işaret ettiğinden daha çok var Then you can win my heart, and O zaman kalbimi kazanabilirsin ve get what's in my heart Kalbimdekini al