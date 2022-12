Jennifer Lopez

De felicidad Y porque te ahogas Por la soledad Di porque me tomas Fuerte asi, mis manos Y tus pensamientos Te van llevando *** Yo te querio tanto Y porque sera Loco testarudo No lo dudes mas Aunque en el futuro Haya un muro enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme *** No me ames, porque pienses Que parezco diferente Tu no pienses ques es lo justo Ver pasar el tiempo juntos No me ames, que comprendo La mentira que seria Si tu amor merezco No me ames, quedate otra dia *** No me ames, porque estoy perdido Porque cambie el mundo, porques es el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tu asi serias lo que yo de me reflejo No me ames, para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos *** No me ames, para estar en tierra, quiero alzar el vuelvo Con tu gran amor por el azul del cielo No se que decirte, esa la verdad Si la gente quiere, sabe lastimar Tu y yo partiremos ellos no se mueven Pero en este cielo sola no me dejes No me dejes, no me dejes *** No me eschuches, si te digo "no me ames" No me dejes, no desarmes Mi corazon con ese "no me ames" No me ames, to lo ruego Mi amargura dejame Sabes bien, que no puedo Que es inutil, que siempre te amare No me ames, pues te hare sufrir Con este corazon que se ileno de mil inviernos No me ames para asi olvidarte de tus dias grises *** Quiero que me ames solo por amarme No me ames, tu y yo volaremos Uno con el otro y seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale tras de la tormenta Com dos cometas en la misma estela *** No me ames No me ames No me ames No, no me ames No me ames No me ames No me ames... *** neden ağlıyorsun çünki mutluyum neden engelliyorsun yalnızlıktan neden ellerimi sıkıca tutuyorsun ve neden aklın karışmış görünüyor seni çok seviyorum neden dik kafalı olma benden şüphe duymayı kes geleceğin ne getireceği umurumda değil korkmuyorum,sadece seni sevmek istiyorum beni sevme çünkü farklı olduğumu düşünüyorsun bizim için doğru olanların bu olduğunu düşünmüyorsun birlikte geçirdiğimiz bu zamanları beni sevme çünkü biliyorum ne büyük bir yalan olurdu aşkını hak etmediğimi düşünüyorsan o zaman beni sevme kalacağım beni sevme çünkü biliyorum dünyayı değiştiririm bu kader bu imkansız biz bir ayna gibiyiz birbirimizi görüntüleyen biz biriz beni sevme ölüyor olmak pişmanlıktan bir savaşın içinde beni sevme tekrar tut beni gökyüzüne yükselmek istiyorum bu aşk bulutların arasında yükselmeyi hak ediyor ne söyleyeceğimi bilmiyorum gerçek bu insanlar yapmak istedikleri zaman gerçekten incitebilirler seni şayet sen ve ben bir parçaysak şimdi başka biri önem taşımayacak bu büyük dünyada beni yapayalnız bırakma beni terk etme,beni terk etme seni sevmediğimi söylediğim zaman beni dinleme beni terk etme kalbimi kırmayı bırak beni sevme beni sevme,beni bırakman için sana rica ediyorum yapamayacağımı çok iyi biliyorsun bir işe yaramıyorum.ilelebet seveceğim seni beni sevme.ben sadece sana acı veririm kalbim tamamen buna yöneldi beni sevme kederinden kaçmak için beni sevmeni istiyorum çünkü beni seviyorsun beni sevme bir gün çok yükseklere uçacağız birlikte ve her zaman birlikte olacağız bu aşk güneş gibi sıkıntı veren bir fırtınadan sonra gelen iki kuyrukluyıldız gibi aynı galakside beni sevme