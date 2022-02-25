No Me Ames Marc Anthony Şarkı Sözleri
Jennifer Lopez No Me Ames Marc Anthony şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Jennifer Lopez No Me Ames Marc Anthony şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan No Me Ames Marc Anthony sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Jennifer Lopez
No Me Ames Marc Anthony
Tüm Şarkıları
-
De felicidad
Y porque te ahogas
Por la soledad
Di porque me tomas
Fuerte asi, mis manos
Y tus pensamientos
Te van llevando
***
Yo te querio tanto
Y porque sera
Loco testarudo
No lo dudes mas
Aunque en el futuro
Haya un muro enorme
Yo no tengo miedo
Quiero enamorarme
***
No me ames, porque pienses
Que parezco diferente
Tu no pienses ques es lo justo
Ver pasar el tiempo juntos
No me ames, que comprendo
La mentira que seria
Si tu amor merezco
No me ames, quedate otra dia
***
No me ames, porque estoy perdido
Porque cambie el mundo, porques es el destino
Porque no se puede, somos un espejo
Y tu asi serias lo que yo de me reflejo
No me ames, para estar muriendo
Dentro de una guerra llena de arrepentimientos
***
No me ames, para estar en tierra, quiero alzar el vuelvo
Con tu gran amor por el azul del cielo
No se que decirte, esa la verdad
Si la gente quiere, sabe lastimar
Tu y yo partiremos
ellos no se mueven
Pero en este cielo sola no me dejes
No me dejes, no me dejes
***
No me eschuches, si te digo "no me ames"
No me dejes, no desarmes
Mi corazon con ese "no me ames"
No me ames, to lo ruego
Mi amargura dejame
Sabes bien, que no puedo
Que es inutil, que siempre te amare
No me ames, pues te hare sufrir
Con este corazon que se ileno de mil inviernos
No me ames para asi olvidarte de tus dias grises
***
Quiero que me ames solo por amarme
No me ames, tu y yo volaremos
Uno con el otro y seguiremos siempre juntos
Este amor es como el sol que sale tras de la tormenta
Com dos cometas en la misma estela
***
No me ames
No me ames
No me ames
No, no me ames
No me ames
No me ames
No me ames...
***
neden ağlıyorsun
çünki mutluyum
neden engelliyorsun
yalnızlıktan
neden ellerimi sıkıca tutuyorsun
ve neden aklın karışmış görünüyor
seni çok seviyorum
neden
dik kafalı olma
benden şüphe duymayı kes
geleceğin ne getireceği umurumda değil
korkmuyorum,sadece seni sevmek istiyorum
beni sevme çünkü farklı olduğumu düşünüyorsun
bizim için doğru olanların bu olduğunu düşünmüyorsun
birlikte geçirdiğimiz bu zamanları
beni sevme çünkü biliyorum
ne büyük bir yalan olurdu
aşkını hak etmediğimi düşünüyorsan
o zaman beni sevme
kalacağım
beni sevme çünkü biliyorum
dünyayı değiştiririm
bu kader
bu imkansız
biz bir ayna gibiyiz birbirimizi görüntüleyen
biz biriz
beni sevme
ölüyor olmak
pişmanlıktan bir savaşın içinde
beni sevme
tekrar tut beni
gökyüzüne yükselmek istiyorum
bu aşk bulutların arasında yükselmeyi hak ediyor
ne söyleyeceğimi bilmiyorum
gerçek bu
insanlar yapmak istedikleri zaman
gerçekten incitebilirler seni
şayet sen ve ben bir parçaysak şimdi
başka biri önem taşımayacak
bu büyük dünyada
beni yapayalnız bırakma
beni terk etme,beni terk etme
seni sevmediğimi söylediğim zaman beni dinleme
beni terk etme
kalbimi kırmayı bırak
beni sevme
beni sevme,beni bırakman için sana rica ediyorum
yapamayacağımı çok iyi biliyorsun
bir işe yaramıyorum.ilelebet seveceğim seni
beni sevme.ben sadece sana acı veririm
kalbim tamamen buna yöneldi
beni sevme
kederinden kaçmak için
beni sevmeni istiyorum çünkü beni seviyorsun
beni sevme
bir gün çok yükseklere uçacağız birlikte
ve her zaman birlikte olacağız
bu aşk güneş gibi
sıkıntı veren bir fırtınadan sonra gelen
iki kuyrukluyıldız gibi
aynı galakside
beni sevme